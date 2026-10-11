River vs. Estudiantes de Río Cuarto, en vivo
El Millonario enfrenta en el Monumnetal al conjunto cordobés, apremiado por el descenso
Todo de River
La pelota no le dura ni un minuto a Estudiantes. River la recupera casi en tres cuartos de cancha y pasa rápido al ataque, casi sin transiciones. El 2-0 es cuestión de puntería.
Insiste Pereyra
El juvenil tiene el arco entre ceja y ceja. Encara, busca el hueco y vuelve a rematar. La pelota se va muy cerca del palo derecho del arco de Estudiantes.
Amonestado Cabrera
Alejandro Cabrera le va muy fuerte a Montiel y el mediocampista central del equipo cordobés ve la tarjeta amarilla. Nicolás Otamendi, el capitán millonario, le pide la tarjeta roja a Arasa. Pero la jugada no se revisa y Cabrera permanece en la cancha.
River sigue probando
Pereyra remata de derecha luego de una corrida de cuarenta metros en campo rival. Herrera, otra vez, conjura el peligro.
Galván prueba desde afuera
River va por más. No conforme con la ventaja, prueba desde afuera con un disparo de Tomás Galván. El arquero Herrera, bien ubicado, da un rebote hacia el costado y evita el gol.
¡Gol de River!
River se hace ancho por la banda derecha: Correa tira el centro, la pelota se desvía en un defensor visitante y termina en asistencia para Acuña. Ya gana el Millonario en el Monumental. Es el tercer pase gol de Correa desde su llegada al equipo de Núñez.
¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL MILLONARIO!! Centro de Ángel Correa para que el Huevo Acuña la empuje por el segundo palo y anote el 1-0 de River vs. Estudiantes (RC).— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026
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Amonestado Rodríguez
El lateral izquierdo del equipo visitante ve la primera tarjeta amarilla del partido por una falta sobre Tobías Andrada.
¡Se juega!
Arasa da la orden y River ya juega con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental.
Los hinchas, contra Tapia
Suena el himno en contra del presidente de la AFA en el estadio Monumental: “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón... sos un h... de p...”. Mientras, el árbitro Nazareno Arasa convoca a los capitanes.
La formación visitante
El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello intentará una hazaña: ganar en el Monumental cuando está transitando su primera temporada en la A.
—> 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ⚽️🦁 pic.twitter.com/Krn75eZgbV— A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) October 10, 2026
Afuera de los playoffs
Por más que River le gane este sábado a Estudiantes en el Monumental, el equipo millonario dormirá afuera de la zona de clasificación a los playoffs: llegará a 16 puntos y no podrá alcanzar los 18 que tiene Barracas Central, octavo en la tabla de posiciones de la zona B luego de su victoria de esta tarde frente a Huracán en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
Así forma River
Leonardo Ponzio, entrenador de River, pondrá este equipo para enfrentar al conjunto riocuartense en el Monumental: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Se destaca la presencia de Pereyra (18 años) como reemplazante de Thiago Almada, que se recuperó de una lesión y arrancará como suplente.
✅ Todo listo para esta noche— River Plate (@RiverPlate) October 10, 2026
⌚️ 21.30 🆚 Estudiantes (RC)#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/YOuqdowzSL
Empieza la seguidilla de River
Después de un parate de 21 días, el equipo millonario vuelve a la cancha por el torneo Clausura, la única competencia que le queda en la temporada. Se mide desde las 21.30 en el Monumental con Estudiantes de Río Cuarto, el peor equipo de la tabla anual y de la de los promedios. Transmite ESPN Premium y dirige Nazareno Arasa.
Se trata del primer encuentro de River después del parate por la doble fecha FIFA. El Millonario tiene una agenda congestionada: el miércoles jugará con Sarmiento de Junín el partido postergado por la fecha 11 y el domingo visitará a Belgrano de Córdoba, el último campeón.