River vs. Estudiantes de Río Cuarto, en vivo

Después de un parate de 21 días, el equipo millonario vuelve a la cancha por el torneo Clausura, la única competencia que le queda en la temporada. Se mide desde las 21.30 en el Monumental con Estudiantes de Río Cuarto, el peor equipo de la tabla anual y de la de los promedios. Transmite ESPN Premium y dirige Nazareno Arasa.

Se trata del primer encuentro de River después del parate por la doble fecha FIFA. El Millonario tiene una agenda congestionada: el miércoles jugará con Sarmiento de Junín el partido postergado por la fecha 11 y el domingo visitará a Belgrano de Córdoba, el último campeón.