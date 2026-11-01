Superclásico: el picante posteo del expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio

El Superclásico entre Boca y River en la Bombonera tuvo su primera controversia a los 10 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro del encuentro expulsó a Lucas Martínez Quarta, tras revisar una jugada con ayuda del VAR, por una falta sobre el uruguayo Miguel Merentiel, quien se iba solo luego de un gran pase del mediocampista Santiago Ascacíbar.

En ese contexto, el expresidente de los millonarios, Rodolfo D’Onofrio, tuvo duras palabras en su cuenta de la red social X: “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde”. “¡¡¡El futbol argentino no se merece esto!!!“, agregó.

Superclásico Boca-River: el picante posteo del expresidente millonario Rodolfo D’Onofrio. @RodolfoDonofrio

En otro posteo, D’Onofrio prosiguió en su descargo: “Se acuerdan en la cancha de River; si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una verguenza”.

Se acuerdan en la cancha de River ,.

si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo.

Podra ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos

No me puedo quedar callado .

Es una verguenza. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

En un principio, el árbitro Nicolás Ramírez no había cobrado ni siquiera falta, pero fue llamado por el VAR y, luego de la revisión, decidió mostrarle la tarjeta roja a Martínez Quarta ante la incredulidad del banco de suplentes de los visitantes.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



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El debate se centraba no solo en si había sido falta o no del jugador millonario, sino en si la interrupción en el juego del delantero local había sido cometida por el último hombre de River.

Tras ver la maniobra unos pocos segundos, Ramírez comunicó a la Bombonera la decisión de echar al zaguero central del equipo de Leonardo Ponzio y cobrar el tiro libre correspondiente para el local. Para tratar de darle equilibrio al equipo que se quedaba con un jugador menos, el DT millonario hizo ingresar a Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán.

El picante posteo del expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio, tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta por falta a Miguel Merentiel. LUIS ROBAYO - AFP

Al iniciar el segundo tiempo del partido que se juega en La Bombonera, el conjunto local continuaba ganando por 1 a 0, gol de cabeza de Lautaro Di Lollo. Hubo variantes al comienzo de la etapa complementaria: en el local, Ayrton Costa entró por Facundo Herrera, que estaba amonestado. En el visitante, en tanto, Lautaro Pareyra ingresó por Lucas Silva.