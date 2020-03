Juanfer Quintero, interesado en una posible salida Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El fútbol argentino se encuentra en una etapa de total incertidumbre. La pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al mundo puso en pausa al deporte. Las precisiones son pocas y las incógnitas son muchas. Nadie puede afirmar cuándo volverá a rodar la pelota, un hecho que hoy hasta parece insignificante. Pero, mientras la cuarentena obliga a los planteles a entrenarse individualmente desde sus casas, en River empiezan a visibilizarse algunos cambios a futuro. Y varios pesos pesados podrían tomar nuevos rumbos.

Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y Lucas Pratto son los nombres que tendrán los focos encima en el próximo mercado de invierno. Tres jugadores que supieron ser figuras y hoy perdieron su puesto de privilegio entre lesiones, bajos rendimientos e irregularidades que no les permitieron afirmarse durante la temporada. Ante la exigencia que pretende Marcelo Gallardo para su River, y la marca registrada de que el presente manda y nadie juega únicamente con el apellido, sus futuros parecen estar lejos de Núñez.

Scocco, a pocos meses de quedar en libertad de acción Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El caso más marcado es el de Scocco, ya que su contrato vence en junio y hasta ahora optó por no renovarlo, pese a las propuestas de la dirigencia millonaria. Sin intenciones de retirarse y a dos meses de cumplir 35 años, el delantero continúa dilatando una decisión que todavía no tiene tomada. Las opciones son marcadas. Tanto Gallardo como el manager Enzo Francescoli hicieron público el deseo de seguir contando con él, pero Nacho mantiene viva la idea de regresar a Newell's para retirarse allí.

"A Scocco le ofrecimos renovar su contrato. Si todavía no tomó una decisión, es porque se siente cómodo acá, pero también sabe que quizás no le queda mucho tiempo para volver a Newell's. Si no estuviese bien con nosotros, ya se habría ido. Lo que sí, yo quiero saber con qué jugadores voy a contar el próximo semestre", disparó el DT a fines de febrero.

Su caso es el más inmediato porque el tiempo apremia: le quedan poco más de tres meses de vínculo con el club y, a priori, la definición recién llegaría durante abril. Hoy Scocco es el tercer delantero del equipo y la primera carta de recambio en ataque para Gallardo. Más allá de las sucesivas lesiones musculares que sufrió entre noviembre de 2018 y julio de 2019 y lo mantuvieron más alejado que cerca de la alta competencia, su presente es el mejor de los tres nombres en cuestión.

En la temporada, jugó 28 partidos (22 ingresando desde el banco, seis como titular, en cuatro fue reemplazado y en dos no entró), marcó ocho goles y sumó 817 minutos, con un promedio de 29 por juego. En total, durante su estadía en el club, suma 90 encuentros (48 como titular) con 38 festejos y un total de 4.770 minutos. Sus números son auspiciosos para soñar con una continuidad, pero desde Rosario presionan y Scocco sabe que -tarde o temprano- volverá. Todo se resolverá pronto.

Quintero, del gol en Madrid a...

El segundo caso más inmediato es el de Juanfer Quintero, el de menor continuidad en la comparación entre los tres: suma solo 15 juegos (uno de titular en el que fue reemplazado, 14 ingresando desde el banco y otro sin entrar) en los que acumuló 440 minutos (promedio de 29' por partido) y un gol. Así, los números no son una estadística más, ya que el enganche colombiano de 27 años desea recuperar continuidad y terreno y sabe que en River no le será fácil.

Con contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, la MLS aparece en el horizonte. Después de la primera posibilidad de Ajax de Holanda, se cruzó Chicago Fire en el camino de Quintero y la propuesta lo seduce, especialmente frente a la crisis económica argentina y la dificultad de River de afrontar los gastos de los sueldos en dólares. Además, durante la semana y en medio de los rumores, Juanfer le puso un freno al club para renovar el contrato de su departamento en Buenos Aires que vence en junio y avisó que todavía no tiene definido qué hacer con su futuro.

En total, el número 10 acumula 61 partidos (26 como titular), con 3.005 minutos y 12 goles, entre los que se encuentra el histórico zurdazo en Madrid para ganar la final de la Copa Libertadores ante Boca. Un recuerdo que hoy, sin su mejor versión pese a dejar atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió hace un año, parece demasiado lejano.

Una situación similar atraviesa Lucas Pratto , el referente de 31 años que se olvidó de festejar y convive desde hace meses con bajos rendimientos. Ya pasaron más de nueve meses desde aquel gol agónico a Athletico Paranaense del 30 de mayo de 2019 para conquistar la Recopa Sudamericana, pero el "Oso" no pudo volver a convertir: acumula 29 partidos sin goles en la temporada y solo aportó dos asistencias. En esos encuentros sumó 882 minutos, con un promedio de 30' por juego, y en 22 ingresó desde el banco, en siete fue titular, en cinco fue reemplazado y en otros tres no ingresó.

Ese duelo frente a Paranaense terminó siendo el cielo y el infierno. Porque más allá del gol para ganar el título, Pratto -que venía arrastrando dolencias-, luego supo que sufría una fisura con edema en el sacro que lo obligó a guardar reposo deportivo durante un mes y le impidió realizar la pasada pretemporada de invierno con normalidad. Desde aquel momento, nunca volvió a ser el mismo y el futuro del jugador más caro de la historia del club (13 millones de euros) es una incógnita, pese a que su contrato vence el 30 de junio de 2022.

Sus números antes de la lesión marcan la clara diferencia con este apático presente: entre enero de 2018 y mayo de 2019 jugó 67 encuentros, con 5.104 minutos, 22 goles y 17 asistencias. Pero aquel delantero incansable que se había vuelto irreemplazable se hundió entre la falta de ritmo, la poca sintonía con el juego colectivo y un bajo rendimiento individual que lo obliga a esperar siempre desde el banco de suplentes.

Pratto, lejos de su mejor momento, es también uno de los contratos más elevados Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Siendo uno de los contratos más altos del plantel, y ante las dificultades económicas que parece traer el futuro en medio del receso , en River no se ve con malos ojos la posibilidad de venderlo para recuperar parte de la fuerte inversión realizada y reducir costos salariales. Hasta hoy, el único equipo que realmente tendría intenciones de contratarlo es Internacional de Brasil.

Así, mientras crecen las dudas y la expectativa de lo que sucederá con el deporte mundial, tres de las grandes figuras de River podrían tener su futuro lejos de Núñez. El tiempo dirá qué pasará.