River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate recibirá el próximo miércoles 27 de mayo en el estadio Monumental a Blooming de Bolivia en el encuentro correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el peruano Roberto Pérez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.33 contra 11.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 15.0

En simultáneo, Bragantino recibirá en Brasil a Carabobo de Venezuela.

El Millonario afrontará el compromiso ante su gente después de haber caído en la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba 3 a 2. Más allá del recibimiento que tendrá, buscará no perder para asegurarse el primer puesto y avanzar directamente a los octavos de final sin disputar los playoffs.

El conjunto de Eduardo Coudet lidera la tabla de posiciones con 11 puntos producto de tres triunfos y dos empates. Lo persigue Carabobo de Venezuela con 9 mientras que Bragantino suma siete unidades. Los venezolanos y brasileños definirán entre sí el segundo boleto a las intancias de eliminación directa, con la posibilidad de Carabobo de ser primero en caso de imponerse en su encuentro y de que River pierda.

Los bolivianos se ubican últimos con una unidad, la cual consiguieron con la parda ante River de local. Luego, perdieron los cuatro duelos que afrontaron y cerrarán su participación en la Copa Sudamericana con el anhelo de llevarse algo del Monumental, incluso un triunfo que sería histórico para la institución.

La única vez que ambos clubes se enfrentaron en la historia fue en la primera fecha de este mismo certamen e igualaron 1 a 1 en Bolivia por los goles de Anthony Vasquez y Sebastián Driussi. Fue expulsado Lucas Martínez Quarta.