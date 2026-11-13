River vs. Inter Miami: qué se sabe de la venta de entradas para el amistoso en el Monumental

Inter Miami confirmó este viernes lo que era un secreto a voces: jugará un amistoso frente a River Plate. Será el 19 de enero de 2027, ni más ni menos que en el Monumental de Buenos Aires y con la presencia estelar de Lionel Messi. Justamente, la última vez que el gran ídolo contemporáneo se presentó allí fue el 6 de octubre pasado, cuando le puso punto final a su estadía en la selección argentina en el amistoso ante Benín. La particularidad que tendrá este encuentro es que será el primero de Leo jugando en su país, pero a nivel de clubes.

Tras el anuncio, la expectativa creció de inmediato. “Organizado por COC Global, el encuentro contará con la presencia de algunas de las principales figuras del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros, y será una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones”, anuncia parte del comunicado que publicó Inter Miami.

El Monumental fue la casa de Leo Messi con la selección; ahora volverá con Inter Miami Roberto Tuero - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Luego, agrega: “La iniciativa buscará ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, combinando el espectáculo deportivo con distintas propuestas destinadas a los aficionados de ambos clubes”.

El encuentro significará la vuelta de Leo Messi a la que fue su casa con la selección argentina (el club le otorgó desde hace tiempo un palco para él y su familia y el carnet de socio) y el escenario donde nunca perdió un partido vistiendo los colores de la albiceleste. A su vez, se trata de la primera vez que el 10 jugará un partido en el país, a nivel de clubes, ocasión que nunca se le presentó con Barcelona y PSG. Si bien participó de algunos juegos benéficos y de las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, nunca lo hizo de esta manera formal y con una institución.

River Plate homenajeó a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina X (@RiverPlate)

Sin embargo, sí tiene un antecedente ante River con el equipo culé: fue en el Mundial de Clubes 2015, pero en Japón, cuando aquel conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso al de Marcelo Gallardo por 3 a 0 (dos goles de Luis Suárez y uno de Leo) en el Estadio Internacional de Yokohama.

Según adelantó la cuenta de Inter Miami, los detalles sobre la organización, la venta de entradas y las actividades previstas serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.

Títulos de Lionel Messi con la Argentina

Selección mayor

2 Copas América: 2021 y 2024.

1 Mundial: Qatar 2022.

1 Finalissima: 2022.

Selecciones juveniles