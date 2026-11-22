River y Lanús se enfrentan este domingo en el estadio Monumental, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido comienza a las 19 (horario argentino) y dejará un nuevo clasificado a cuartos, que se verás las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Instituto y Huracán, que se miden a continuación. Se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo que dirige Leonardo Ponzio llegó a esta etapa tras finalizar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos. En esa primera ronda superó a Barracas Central por diferencia de gol, ya que ambos igualaron en puntos, y gracias a eso se aseguró jugar los octavos como local, un premio únicamente para los cuatro equipos primeros de cada zona.

River y un año para el olvido en el que, además, Boca, su clásico rival, ya ganó dos títulos Mauro V. Rizzi

El Millonario busca una revancha en este semestre luego de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, en un año en el que su clásico rival, Boca, ya se consagró Campeón de Liga y de la Copa Sudamericana, además de estar en octavos del Clausura y en la final de la Copa Argentina. El hincha riverplatense exige resultados para maquillar la temporada en la que también perdió los dos Superclásicos a pesar de haber contratado un montón de figuras.

Lanús, por su parte, terminó quinto en el Grupo A con 26 unidades, producto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Además, no pierde desde hace nueve partidos y buscará estirar su buena racha ante un rival al que no derrota desde 2018, cuando lo venció por la mínima diferencia en la Superliga con un gol del uruguayo Alejandro Silva.

Lanús quiere dar el golpe ante River, en el Monumental, para meterse en cuartos de final Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Desde aquella caída en la Fortaleza, el Millonario ganó seis encuentros y empataron en dos ocasiones. El cruce más reciente ocurrió el 25 de agosto del año pasado, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, con un empate 1 a 1 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los goles de Rodrigo Castillo -L- y Gonzalo Montiel -R-. El antecedente más cercano en Núñez es del 16 de febrero de 2025, cuando el local ganó 1 a 0 con un tanto de Miguel Borja.

River vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.66 contra los 5.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.67.