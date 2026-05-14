Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez

Real Madrid, escolta del campeón Barcelona, derrotó por 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu al ya descendido Real Oviedo por la fecha 36 de la Liga de España. Franco Mastantuono fue titular en el conjunto merengue por primera vez desde febrero y por cuarta ocasión en el año, mientras que el francés Kylian Mbappé sumó minutos desde el banco de suplentes, en medio de un clima hostil.

De regreso a su cancha tras perder el clásico con el Barça en la jornada anterior, el público destinó repetidos estruendosos silbidos al brasileño Vinícius Junior y al francés Aurélien Tchouaméni, éste luego de sus peleas a puertas cerradas con el ausente Federico Valverde, cada vez que tomaban contacto con la pelota. El equipo está llegando al final de la temporada sin títulos y todo se magnifica en el ánimo de los fanáticos.

¿DISCUSIONES ANTES DE EMPEZAR?



Previo al comienzo del partido entre Real Madrid y Oviedo, se vio a Florentino Pérez hablando con un socio del club.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/CLEiINRAeP — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

La primera acción de peligro la construyó a los 5 minutos por izquierda Gonzalo García y tuvo al argentino tomando el pase atrás que el arquero Aarón Escandell le tapó con una pierna.

Mastantuono llegó a definir de zurda luego de resbalarse y volver a ponerse de pie antes de que le llegue el balón. Tras ello, Real Madrid tardó casi 15 minutos en volver a generar una acción de cierto riesgo.

MASTANTUONO TUVO EL PRIMERO



Buena jugada de Gonzalo García para asistir al argentino, pero su remate lo tapó Escandell.



Real Madrid y Oviedo igualan 0-0 en 6 minutos de juego en el Bernabéu.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/JpCtx3rzed — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, todo era murmullo. No había tenido una chance más clara el local, más allá de múltiples remates desviados. En cambio, Nacho Vidal definió por arriba del travesaño un mano a mano a pasos del arco bajo presión, tras una buena jugada de Thiago Fernández, que abandonó Vélez hace dos años.

Pero, a dos minutos del descanso, una pérdida en la salida del visitante la pagó caro. Porque Brahim Díaz la recibió, buscó a García, que estaba en soledad dentro del área, y el número 16 giró, se perfiló cambiando de pie la pelota en el control y definió junto a un palo para poner el 1-0.

Eso, no obstante, no aplacó los ánimos, con un malestar en el rendimiento del equipo y hacia el presidente Florentino Pérez, quien antes del inicio del juego discutió con algunos hinchas que ocupaban lugares debajo del palco oficial y más tarde, durante esa etapa, vio cómo el personal de seguridad retiraba una pancarta en la que se leía “Florentino culpable”, entre forcejeos con otro fanáticos. Justo detrás de un banderín del córner.

La seguridad del Santiago Bernabéu retira una pancarta a un aficionado que protestaba en la grada.



"Florentino, culpable". pic.twitter.com/eXIgHiVqBU — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 14, 2026

Tras el entretiempo, los abucheos no cesaron al reingresar los futbolistas. Todo lo contrario de lo que sucedió cuando iban 10 minutos e ingresó en el visitante Santi Cazorla, que a los 41 años se llevó una ovación de todos, incluyendo a ex compañeros de la selección española que estaban en el banco de suplentes y se pusieron de pie para ofrendarle un tributo en uno de sus últimos partidos.

Enseguida, del reconocimiento de una gloria que se está despidiendo a la reprobación de una estrella vigente como Mbappé, quien no escapó a la catarata de silbidos cuando apareció su imagen en las pantallas porque calentaba para entrar. Minutos después, al reemplazar a García, el delantero francés se llevó otro abucheo estruendoso que lo acompañó, además, cuando participaba del juego.

¡LLUVIA DE SILBIDOS PARA MBAPPÉ!



El francés ingresó contra Oviedo y los hinchas de Real Madrid se expresaron.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/mbfxd10NMx — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

Junto a otros tres jugadores que comenzaron el encuentro en el banco edificaron el 2-0, a 10 minutos del final. Dani Carvajal combinó con Daniel Yañez -ingresó por Mastantuono-, se unió al ataque Mbappé y el inglés Jude Bellingham definió cruzado luego de recibir de derecha y ejecutar de zurda.

La victoria le permitió a Real Madrid asegurarse el segundo puesto en la tabla, lo que además representa ser uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España, a inicios de 2027, en Qatar. Muy poco para las expectativas y el humor de sus socios, que lo hicieron saber de principio a fin, con pocas excepciones al momento de los aplausos. La tensión se siente en el ambiente. Y todavía habrá otro partido en ese estadio antes del final de la temporada.