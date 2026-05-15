Final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde se juega la definición de la Copa del Mundo

El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, que contará con la participación de 48 selecciones por primera vez, tiene el calendario definido desde fines del año pasado. Una de las modificaciones más importantes para esta edición es el cambio de formato ya que, a diferencia de las últimas siete ediciones, que contaron con 32 participantes, esta vez habrá 12 grupos con ocho selecciones cada uno. La final, en tanto, se disputará el 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este recinto no solo albergará el partido decisivo, sino que también será sede de cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de los inéditos 16vos de final y otro de octavos. Entre los encuentros de primera ronda confirmados para el MetLife Stadium se encuentran compromisos como Brasil vs. Marruecos (Grupo C); Ecuador vs. Alemania (Grupo E); Francia vs. Senegal (Grupo I); Noruega vs. Senegal (Grupo I); y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

El MetLife Stadium será el estadio que albergue la final de la Copa del Mundo 2026

Está ubicado en East Rutherford y es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants. Tiene capacidad para 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la Albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025.

La selección argentina, campeona en ejercicio, buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. La expectativa también se centra en la figura de Lionel Messi, quien, de no mediar inconvenientes o sorpresas, disputaría su sexta y última Copa del Mundo, añadiendo un condimento especial a la participación albiceleste en el certamen que se jugará en territorio norteamericano. El mismo récord lo persiguen Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México).

Lionel Messi afrontará su sexta Copa del Mundo, récord absoluta en el torneo más importante Martin Meissner - AP

Resultados de todas las finales de los mundiales