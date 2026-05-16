River Plate vs. Rosario Central hoy en vivo: a qué hora juegan y por dónde se puede ver el partido de semifinales

River y Rosario Central se enfrentan este sábado en el estadio Monumental de Buenos Aires en un partido correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026, pero definitivamente con tono de final. Es que, el Millonario y el Canalla se miden apenas unos días después de los cuartos de final que derivaron en jornadas “calientes” a raíz de las declaraciones que hizo Ángel Di María en las redes sociales en las que defendió a su equipo de recibir hipotéticas ayudas por parte de los árbitros. El encuentro, que inicia a las 19.30 (horario argentino) se llevará a cabo en un escenario de localidades agotadas en pocos minutos.

Para la mayoría de los hinchas (y no, pero que estarán expectantes con este partido) el partido estará disponible en ESPN Premium y TNT Sports, los canales de televisión que tienen los derechos, pero para los que se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto, con datos y estadísticas al instante, se puede seguir en canchallena.com.

En el otro encuentro de esta parte de la llave chocarán Argentinos Juniors y Belgrano, este domingo en La Paternal. En tanto, la final está programada para jugarse en La Docta, el próximo domingo 24.

Si a priori el River vs Rosario Central podía considerarse el gran plato fuerte de esta instancia, la previa lo cargó aún más de tensión. Angel Di María hizo fuerte declaraciones sobre que “los porteños” no soportan los éxitos de Rosario Central y la antesala se alteró más. Angelito dijo que el fútbol “es igual” para todos y reprobó las acusaciones de los hipotéticos beneficios que le otorgan los arbitrajes al conjunto Canalla, razón por la cual el foco estará puesto en el juez designado, Nicolás Ramírez, y su incidencia en el resultado.

Nicolás Ramírez estará a cargo de River vs. Rosario Central este sábado en el estadio Monumental Manuel Cortina

El Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. El Canalla también fue local en cuartos de final y dejó en el camino a Racing tras ganar por 2 a 1 con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia).

El partido, que tuvo las expulsiones de dos futbolistas de Racing, siguió en el pos, con polémicas y declaraciones del presidente de la Academia, Diego Milito, y a las que contestó Di María.

Entresemana, periodistas y sobre todo hinchas, arremetieron contra ‘Fideo’ en las redes.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, por la tercera fecha del Grupo B del Apertura, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito que finalizó 0 a 0.

El antecedente más reciente en el Monumental es del 29 de marzo de 2025, por la 11° jornada del Apertura de ese año: empataron 2 a 2 por los tantos de Ian Subiabre y Martínez Quarta para el local, y de Sebastián Ferreira y Santiago López para el visitante.

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Semifinales del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. Hora : 19.30 (horario argentino).

: 19.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

River y Rosario Central igualaron 2 a 2 la última vez que se enfrentaron en el estadio Monumental LA NACION/Manuel Cortina



