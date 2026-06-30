“¡Ro!“: la popular ovación de inspiración vikinga de los fans noruegos en el Mundial

Con remos imaginarios en mano y vociferaciones sincronizadas, los aficionados al fútbol de Noruega han remado a lo largo de este Mundial como si fueran conquistadores vikingos de hace mil años que pilotaran una nave de guerra.

El grito característico de los aficionados, conocido como el “remo vikingo” —en el que se balancean hacia atrás y hacia delante al unísono mientras corean “¡Ro!”— se ha convertido en todo un fenómeno, en paralelo a la mejor participación de Noruega en un Mundial en casi tres décadas.

Han remado en estadios de Boston y East Rutherford, Nueva Jersey. Han remado en Times Square. En su país, los noruegos han remado en colegios y residencias de ancianos, e incluso en el Parlamento, donde el primer ministro se unió al grito.

La remada vikinga tras un partido de la selección de Noruega

“Somos un país pequeño y todo el mundo puede participar”, dijo Trond Sveva, que ha estado remando frente al televisor de su casa mientras veía los partidos de Noruega.

“No importa si eres rico o pobre, si estás en la zona VIP o en las localidades más baratas: igual puedes remar”.

Los niños de una clase de jardín de infantes en Drammen, a unos 50 kilómetros de Oslo, se colocaron hombro con hombro y remaron. La escuela publicó el video en Instagram, donde lo compartió la estrella de la selección noruega, Erling Haaland.

En una residencia de ancianos a las afueras de Trondheim, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, los residentes programaron sus despertadores para las 2 de la madrugada del miércoles pasado para ver el partido contra Senegal. Se pusieron gorros vikingos y remaron antes de que comenzara el partido.

La hinchada de Noruega, en el partido frente a Francia que cerró el Grupo I Martin Meissner - AP

Para Gerd Lie, de 90 años, ha sido fascinante seguir la trayectoria del equipo. “Ya lo están consiguiendo”, dijo. “Por fin”.

Tras la victoria de Noruega contra Senegal la semana pasada, los propios jugadores hicieron el remo, sentados en el campo mientras el capitán del equipo, Martin Odegaard, tocaba un tambor. Tras la goleada sufrida ante Francia el viernes, los aficionados remaron pese a la derrota.

Los miembros de la selección masculina han apostado por la iconografía vikinga. En 2023, incorporaron la escritura rúnica a sus camisetas. Para el Mundial, los jugadores se entregaron por completo a la iconografía, posando para una foto oficial del equipo vestidos con cuero y pieles y blandiendo escudos y arcos, con el aspecto de guerreros nórdicos a punto de partir hacia un fiordo.

No a todo el mundo le encanta esto.

Aleksander Schau, periodista deportivo, dijo que se alegraba de que los noruegos “por fin tuvieran un buen equipo” en el Mundial, pero calificó el remo como “la pesadilla de cualquier introvertido”.

“Es como si no tuvieras permiso para decir que no”, comentó.

Hasta el golfista noruego Viktor Hovland ganador del Travelers Championship 2026 el domingo, festejó con la remada vikinga ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un aficionado que se negó a unirse al coro en medio de un mar de camisetas rojas que remaban al unísono durante el partido contra Senegal fue objeto de burlas en las redes sociales noruegas. El hombre, Emil Anners Lappen, se mantuvo firme cuando la cadena nacional noruega, NRK, lo entrevistó, y afirmó: “Noruega no puede robarle a Islandia”.

Se refería al “trueno vikingo”, una ovación que realizan los aficionados islandeses. Si bien no se parece mucho al “remo” —los aficionados levantan las manos y aplauden al unísono—, los cánticos y la imaginería vikinga resultan demasiado similares para algunos.

Para otros, la polémica supone la reivindicación de un legado vikingo que trasciende las fronteras de Noruega. En la vecina Suecia, también una orgullosa nación vikinga y rival de Noruega desde hace siglos, toda esta polémica ha molestado a algunos jugadores y aficionados.

Dos hinchas noruegos aportan el color en la previa del partido entre Noruega y Francia, en Boston BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Simplemente suspiramos con irritación”, dijo Gustaf Lagerbielke, jugador de la selección sueca en el Mundial, en una rueda de prensa la semana pasada cuando le preguntaron por el “remo”. “Es muy similar” a la ovación islandesa, añadió. “Pero que cada uno haga lo que le dé la gana”.

El remo es “más sueco que noruego”, escribió el comentarista Anders Q. Björkman en una columna del periódico sueco Svenska Dagbladet. Argumentó que los vikingos de la actual Suecia, que llevaron a cabo sus conquistas por los ríos de Europa del Este, utilizaban los remos más que quienes navegaban por el océano abierto hasta las Islas Británicas y América del Norte, en lo que hoy es Noruega.

Pero, dejando a un lado la precisión histórica, admitió: “Sospecho que, en realidad, estamos un poco celosos de ese potente cántico y del espectáculo”.

El fanatismo de los noruegos en el Mundial Martin Meissner - AP

El cántico comenzó después de que Noruega venciera a Italia en un partido disputado en junio del año pasado, un paso clave en su camino hacia la clasificación para el Mundial por primera vez desde 1998, y solo la tercera vez en casi 90 años, según los registros de la FIFA. Jonas Thomassen, productor y músico, grabó el inicio del cántico, en el que destaca el estribillo “¡Ro!” (que significa “remar” en noruego).

La referencia a los vikingos fue totalmente intencional.

“Dado que el Mundial se celebra en Estados Unidos, teníamos que hacer algo con la idea de que los vikingos regresaran para reclamar el continente que descubrieron mucho antes que Colón”, explicó Thomassen.

Lo jugadores se sumaron a las coreografías al compás de la hinchada Seth Wenig - AP

Casualmente, vivía al lado de Ole Froystad, miembro del club de aficionados oficial de la selección noruega de fútbol. Froystad ha sido la fuerza impulsora detrás de la popularización de la maniobra de remo entre los aficionados. Unieron fuerzas y el efecto fue viral.

“La gente nos criticó por recurrir al asunto de los vikingos, y nos dijo que estaba sobreutilizado y trillado”, dijo Thomassen. “Bueno, la verdad es que creo que eso es precisamente lo que al resto del mundo le parece muy cool”.