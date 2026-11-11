Robert Sánchez sufrió un accidente con una Ferrari en un circuito de Alemania

Robert Sánchez, arquero de Como 1907, perdió el control de un vehículo de competición y protagonizó un accidente automovilístico en el circuito de Nürburgring, en Alemania. El compañero del argentino Nico Paz, cuyo pase pertenece a Chelsea, manejaba una Ferrari, valuada en 350.000 euros, a unos 113 kilómetros por hora y chocó contra una barrera de protección. Pese a que el deportivo quedó destrozado en su parte delantera, el jugador de 28 años salió ileso y pudo abandonar el automóvil por sus propios medios.

El episodio ocurrió el lunes, alrededor de las 14.30, durante una jornada de conducción deportiva organizada por Circuit Days, una empresa que ofrece experiencias en pistas de carreras. Sánchez participaba de la actividad junto con un grupo de amigos, aprovechando el parón por la fecha FIFA luego de haber sido titular en la derrota ante Inter como visitante, y estaba al volante de una Ferrari 488 Challenge Evo, un modelo de 670 caballos de potencia diseñado exclusivamente para su utilización en circuitos.

Según informó el diario británico The Sun, el accidente se produjo en la curva Caracciola-Karussell, uno de los sectores más emblemáticos de Nürburgring Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde”. Se trata de una curva peraltada de más de 180 grados, en la que el arquero habría acelerado demasiado antes de perder el control y terminar contra el guardarraíl.

Robert Sánchez es habitual suplente en el equipo italiano, que comparte con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone Image Photo Agency - Getty Images Europe

Un turista británico de 58 años que conducía un Audi TT detrás del futbolista presenció el impacto y describió la secuencia. “Iba demasiado rápido en la curva, a una velocidad de hasta 70 millas por hora. Chocó contra la barrera y enseguida sacaron la bandera roja en el circuito”, relató al medio inglés.

La violencia del golpe provocó importantes daños en el automóvil, especialmente en el sector delantero, y dejó numerosos fragmentos esparcidos sobre el asfalto. Las imágenes difundidas después del episodio mostraron a la Ferrari sobre una grúa, con el frente destruido. También resultaron afectadas las protecciones de la pista, por lo que los organizadores debieron interrumpir la actividad durante aproximadamente una hora para retirar los restos y reparar las instalaciones.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los presentes fue la reacción de Sánchez después del choque. Lejos de necesitar asistencia médica inmediata, el arquero salió del habitáculo y comenzó a recoger las piezas que se habían desprendido del vehículo.

“Salió del auto inmediatamente, como si no hubiera pasado nada, y empezó a juntar las piezas rotas. No parecía conmocionado ni nada parecido. Solo nos dimos cuenta de que era él cuando vimos que llevaba su nombre escrito en el lateral del coche”, contó el testigo.

Un camión retira la Ferrari destrazada en la parte delantera tras el accidente x.com/ChelseaFC_es

La actividad formaba parte de una jornada privada de conducción en Nürburgring, uno de los circuitos más exigentes del mundo. De acuerdo con The Sun, al día siguiente del accidente, Sánchez volvió a participar con amigos en otro circuito, el de Spa-Francorchamps, en Bélgica. En esa oportunidad, sin embargo, el arquero permaneció como espectador y no volvió a conducir en la pista.

El futbolista, que esta temporada juega a préstamo en Como bajo la dirección técnica de Cesc Fábregas, es un reconocido aficionado a los automóviles deportivos. Entre los vehículos que tuvo figuran un BMW E30 325 de 1988, un Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec y una Lamborghini Urus.

Su pasión por la velocidad ya le había ocasionado problemas fuera de los circuitos. En abril de este año recibió una multa de 1520 libras (equivalente a más de 1800 euros) y tres puntos de penalización en su licencia de conducir por un exceso de velocidad cometido con su Mercedes en Crawley, Inglaterra.