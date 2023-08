escuchar

Roberto Mancini soñaba con ser campeón del mundo como entrenador del seleccionado italiano luego de haber recibido aplausos por ganar la Eurocopa 2020, pero su destino sufrió un cambio. Viajará este lunes a Riad para ser presentado oficialmente como nuevo DT de Arabia Saudita sólo trece días después de haber dimitido como entrenador de la selección de Italia. Mancini (58 años) no perdió el tiempo, ya que el entrenador había presentado su renuncia a la Azzurra, en la que fue reemplazado por Luciano Spalletti, que en la temporada 2022-23 guio al Napoli a ganar su tercer “Scudetto” histórico. La información del acuerdo de Mancini fue difundida este domingo por la Gazzetta dello Sport. Mancini no la pasaba bien en Italia porque su ciclo venía del golpe de no poder clasificar al seleccionado al Mundial de Qatar 2022, pero no se esperaba este desenlace.

Mancini había asegurado que su dimisión como seleccionador de la ‘Azzurra’ no tenía que ver con ninguna eventual oferta de Arabia Saudita, y la justificó por las últimas decisiones del presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, sobre la composición de su cuerpo técnico.

Arabia Saudita, que causó sensación en el último Mundial, en Catar, al derrotar a la Argentina de Leo Messi, futura campeona del mundo, 2-1 en la etapa de grupos, no tenía seleccionador desde la renuncia del francés Hervé Renard.

La prensa italiana publicó que Mancini, que mañana será presentado por el presidente de la federación saudita, Yasser Al Misehal, firmará hasta 2027 como DT de la selección y recibirá 25 millones de euros por año, según reporta un cable de la agencia ANSA.

Mancini, para los argentinos, será el DT que le cambió la carrera a Mateo Retegui. El conductor venía siguiendo a Retegui hace tiempo antes de ser convocado oficialmente. Si bien su pase pertenecía a Boca, sus goles marcados en Tigre, con Diego Martínez como entrenador, impulsaron la posibilidad de defender los colores de la Azzurra. La primera convocatoria había sido para sumarse a la selección de Italia para la doble fecha de eliminatorias para la Euro 2024, para los duelos ante Inglaterra y Malta.

¿Qué lo había impulsado a dar el paso definitivo? Mancini había expresado su preocupación por el nivel y por las lesiones de los centrodelanteros que tenía en el radar para citar para estos dos partidos: “Los problemas son serios. Ciro Immobile está fuera (lesión), y tal vez Giacomo Raspadori. Hay grandes interrogantes. Casi todos nuestros centrodelanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que sea titular, salvo Wilfried Gnonto, que jugó un poco más en Leeds y puede actuar en esa posición. Por lo demás, estamos mal: Gianluca Scamacca también está lesionado, Andrea Belotti juega poco. En la defensa y en el centro del campo hay soluciones. Es ahí en ataque que tenemos problemas, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y no juegan”, había sido su diagnóstico. Encima Retegui se presentó con goles.

El recuerdo de la victoria sobre la “Scaloneta”

Spalletti fue convocado por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ante la renuncia de Mancini, quien dejó su cargo de manera sorpresiva para muchos. Mancini, ratificado en el cargo pese a que Italia no se clasificó al Mundial de Qatar 2022, tenía contrato hasta 2026 con la FIGC, pero sugirió que dimitió luego de diferencias con el presidente de la entidad, Gabriele Gravina.

Mancini debutará como entrenador de los “Halcones Verdes” el 8 de septiembre, cuando Arabia Saudita disputará un amistoso contra Costa Rica en Newcastle, Inglaterra

