Diez años después de una salida que dejó heridas y cuentas pendientes, Rodolfo Arruabarrena volvió a Boca para devolverle lo que durante tanto tiempo parecía haber extraviado. En apenas cinco meses, el Vasco terminó con la sequía de títulos, ganó todos los clásicos que disputó y, con la consagración de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro por 2-0 en Barranquilla, puso fin a 18 años de frustraciones internacionales. A los 51 años, el hombre que alguna vez llegó a la Candela para probarse como delantero se dio el gusto de levantar una copa continental como entrenador del club en el que creció. Detrás de esa conquista hubo decisiones incómodas, convicciones que sostuvo frente a propios y extraños y, fundamentalmente, la reconstrucción de un equipo con el que los hinchas volvieron a sentirse identificados.

“Lo disfruto a mi manera. Tengo que meterlos en lo que viene y quiero que este grupo sea más ganador, que haga historia en el club. Que sea de los más ganadores. Contento por este título, pero en cancha de Boca nos quedará la cara de tontos si no hacemos un buen partido”, dijo el Vasco después de los festejos. Y agregó: “Me importa conseguir títulos, pero Boca es grande por esto. Hay gente que se caga de hambre, compra su ticket y después tiene que trabajar dos o tres meses para cubrir los gastos. […] Es una masa popular que te sigue a todos lados".

Arruabarrena fue el cambio que necesitaba Boca y, especialmente, Juan Román Riquelme. El presidente, que no encontraba respuestas en sus sucesivas elecciones de entrenadores, apostó por un hombre surgido de la casa, con el que compartió vestuario tanto en la Argentina como en Villarreal, pero al que sabía que debía concederle un margen de independencia. La decisión, por más natural que pudiera parecer por el sentido de pertenencia del Vasco, no estaba exenta de riesgos.

Había pasado una década desde su salida en la primera etapa, que conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015, pero que quedó marcada por las eliminaciones ante River en las copas internacionales y el 4-0 que sufrió frente a San Lorenzo en la Supercopa Argentina. Desde entonces, su carrera transcurrió lejos del fútbol argentino, con distintas experiencias en Medio Oriente, entre ellas un paso por el seleccionado de Emiratos Árabes Unidos. Nunca perdió, sin embargo, el interés por lo que sucedía en el club del que es hincha.

En su primer ciclo, fue eliminado por River en la Sudamericana y en la Libertadores, en el famoso partido del gas pimienta en la Bombonera ENRIQUE MARCARIAN - X00175

En el receso por el Mundial encontró una oportunidad para trabajar con un plantel golpeado por las eliminaciones en el Apertura y la Libertadores, ambas de local. Estableció nuevas reglas, se aseguró libertad de acción en las cuestiones futbolísticas y tomó decisiones que sus antecesores no habían adoptado: reducir el plantel con algunos futbolistas sin rodaje y les abrió la puerta de salida a dos figuras internacionales como Edinson Cavani y Ander Herrera.

En lo que nunca tuvo dudas fue en quién debía ser su principal aliado: Leandro Paredes. El equipo lo construyó alrededor del capitán, en quien encontró un intérprete de sus ideas dentro de la cancha. Una relación que remite a una de las enseñanzas de Carlos Bianchi, su mentor como técnico, que lo tuvo como lateral izquierdo en el Boca que recuperó el protagonismo internacional a principios de siglo: la importancia de contar con futbolistas inteligentes.

“Paredes es un líder positivo. Dentro del campo es crack. Puede haber muchísimos líderes, pero si no son positivos no te sirven para una mierda. Y así como hay otros que tal vez no tengan tantos minutos que ayudan muchísimo. Se llame Javi García, Nico Figal, el Tanque Giménez, que le he dado pocos minutos y lo tengo ahí, metido en la pelota parada”, elogió Arruabarrena al capitán y también otros de los futbolistas que quizás no tuvieron tantos minutos pero que empujaron a la par del resto.

El abrazo de Carlos Bianchi y un joven Arruabarrena, tras ganar la Copa Libertadores Archivo

A su vez, Arruabarrena logró hacer convivir esa jerarquía con la frescura de los más jóvenes. Le entregó la camiseta número 10 a Tomás Aranda, que apenas llevaba un semestre de experiencia en Primera, y promovió a Leonel Flores, un nombre que hasta entonces solo resultaba familiar para quienes siguen de cerca Boca Predio, como el entrenador, a pesar de estar lejos del club. Al extremo no solo le dio continuidad, sino que hasta lo “apadrinó”, con especial atención a que nada lo distrajera de su crecimiento dentro de la cancha.

Que el Vasco tenga una consideración particular por los chicos de las inferiores no es casualidad. Tenía 11 años cuando llegó a Boca para probarse como centrodelantero. Una hepatitis lo alejó de las canchas durante varios meses y, al regresar, estuvo cerca de quedar libre. Jorge Raffo lo probó como marcador central y allí encontró una segunda oportunidad. Una curiosidad de aquella etapa: llegó a compartir la zaga con Leonardo Herrera, el padre de Facundo —más conocido como “Jagger”—, el juvenil al que más de tres décadas después eligió para ser su segundo marcador central.

El crecimiento de Herrera y la consolidación de Lautaro Di Lollo relegaron a defensores de mayor trayectoria, como Nicolás Figal. Fue una de las muestras públicas de confianza hacia dos jóvenes que responden tanto en la marca como en el área rival.

Facundo Herrera contra Fred LUIS ACOSTA - AFP

También con Sebastián Villa aplicó una premisa que parece elemental, pero que no siempre resulta sencilla de sostener en Boca: juega el que mejor está, independientemente de su apellido, su edad o lo que haya costado su pase. El colombiano, por quien el club desembolsó casi nueve millones de dólares, perdió terreno ante la irrupción de Flores. Eso no significó que dejara de considerarlo. El extremo recuperó su lugar en el tramo decisivo del semestre.

Con mayor o menor tiempo de adaptación, las incorporaciones terminaron por ofrecerle soluciones. Álvaro Montero se afianzó en el arco después de algunos partidos en los que despertó dudas; Leandro Lozano resolvió una dificultad que Boca arrastraba en el lateral derecho, y Enner Valencia le permitió disponer de una alternativa a Miguel Merentiel ante la prolongada ausencia de Adam Bareiro. Y que aportó, desde el banco, goles que ya quedaron en la historia.

Lo mejor de la final

El medio campo que conforman Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado adquirió una dinámica diferente: el capitán como organizador, el Ruso con una incidencia en ataque poco frecuente a lo largo de su carrera y el juvenil como motor. Y a jugadores como Alan Velasco les devolvió protagonismo y confianza.

Además, logró que su equipo tenga distintas vías para llegar al gol, al punto de que diez jugadores de campo de su formación habitual han convertido al menos una vez en el semestre. Aunque a su equipo muchas veces le cuesta trasladar al resultado la cantidad de situaciones que genera, el Vasco consiguió que la responsabilidad ofensiva no recaiga exclusivamente en sus delanteros.

Santiago Ascacibar fue quien abrió el marcador ante Atlético Mineiro LUIS ACOSTA - AFP

No todo fue sencillo ni todos sus aciertos tuvieron un efecto inmediato. El 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en el comienzo del Clausura expuso las dificultades de un equipo en plena formación y con poco recambio. Y hasta hubo momentos decisivos, en los que el semestre pudo haber tomado otro rumbo, como aquel penal que dio en el palo ante Vélez y le permitió a Boca subsistir en la Copa Argentina.

Otra característica fundamental del Vasco en esta recuperación de Boca fue su trato cercano con los jugadores, del que quedó una muestra elocuente cuando sus dirigidos lo sorprendieron con un baño de bebida isotónica en plena conferencia de prensa, después de la consagración local.

“El hincha lo necesitaba, el club lo necesitaba, todos lo necesitaban. Es una base importante para lo que viene, es mérito exclusivo de los jugadores. Entendimos que había un grupo con jugadores inteligentes y líderes positivos. Este grupo va a seguir para conseguir más cosas, todavía nos resta un mes de temporada con cosas importantes para nosotros. Hay que seguir trabajando, no se pueden quedar en esto. Mañana, cuando lleguemos, trataré de meterlos de vuelta en el hotel, a ver si me hacen caso los ‘wachiturros’”, comentó el Vasco con respecto a los juveniles surgidos de las inferiores xeneizes y tras conseguir su segundo título desde su regreso como DT.

Así lo bañaron los jugadores al Vasco en plena conferencia tras salir campeón de la Tabla Anual

Esa serenidad que transmite cuando habla, aun después de los partidos más difíciles, contrasta con la intensidad con la que vive los encuentros junto a la línea de cal. Para manejar su propia ansiedad, incorporó ejercicios de respiración y meditación con un instructor. “Me sirve para tranquilizarme, para que la cabeza esté enfocada en lo que tengo que hacer”, explicó.

Más allá de los resultados, Arruabarrena consiguió algo que durante los últimos años pocos entrenadores habían logrado en Boca: una formación estable, una manera de jugar, futbolistas que recuperaron la confianza y otros que comenzaron a escribir su propia historia en el club. Y algo todavía más difícil, que los hinchas repiten en la Bombonera y que recientemente resumió una leyenda del club como Jorge Ribolzi: “Arruabarrena logró armar un equipo a lo Boca”.