Matías Soulé volvió a ratificar este domingo su gran presente en una Roma que también continúa luciéndose en la liga italiana. El extremo derecho argentino fue una de las grandes figuras de la goleada 4-0 a Monza, convirtiendo un doblete. El conjunto de la capital sigue prendido en la lucha por el campeonato, sin conocer la derrota en 13 jornadas.

Amo y señor del juego del equipo que dirige Gian Piero Gasperini. Roma se suelta cuando aporta su creatividad. Incluso, su compatriota Paulo Dybala, suplente este domingo del chico que ya es parte de la renovación que encara Lionel Scaloni en la selección argentina, siente la necesidad de levantarse del banco y romperse las manos.

Matías Soulé sabía que debía ajustar las definiciones para vencer los más de dos metros del arquero senegalés. ALBERTO PIZZOLI - AFP

En esta noche romana marcó tantos que aumentaron y estiraron una ventaja que inició tempranamente el intratable Donyell Malen, goleador de la Serie A, pero también se le reconoce la sutileza de sus goles.

El 2-0 lo convirtió a los 24 minutos, tras una recuperación colectiva y el pase del propio neerlandés. El marplatense aprovechó la caída de Andrea Carboni para hamacarse rápidamente hacia su mejor perfil y, aunque el zaguero se levantó, la acomodó pegada a un palo.

Combinó con el francés Manu Kone antes de entregar la perla de la noche romana, un remate de media distancia al ángulo. ALBERTO PIZZOLI - AFP

Sin embargo, lo que hizo a los 36 es imperdible. Un gol descomunal. Condujo por el centro, soltó para Manu Koné y volvió a recibir inmediatamente la devolución del francés, procediendo a la misma maniobra de su primer gol: se orientó hacia su zurda e hizo pasar de largo a dos futbolistas de Monza. Cuando tuvo el hueco, detrás de la medialuna, remató.

Paulo Dybala, primero, aplaudió a Soulé y en el segundo tiempo tomó su lugar. ALBERTO PIZZOLI - AFP

El efecto que tomó el balón en su viaje consiguió dos cosas maravillosas. Primero, evidentemente intencional, se alejó lo suficiente de la estirada del arquero senegalés Demba Thiam, que supera los dos metros de altura. Al cerrarse, se colgó de un ángulo. Una muestra clara de que se siente perfecto en su estado futbolístico, por lo que hace con sus pies pero también lo que proyecta con su cabeza.

Justamente, fue Dybala quien lo reemplazó a los 13 minutos del segundo tiempo, como así también Santiago Castro ingresó antes del inicio del complemento y le puso el broche a la goleada. Cerró una jugada colectiva que se desplegó a puro toque en la puerta del área visitante.

Así terminó Santiago Castro tras el impacto que recibió de un rival y derivó en tres puntos de sutura. Alfredo Falcone - LaPresse

Un impacto previo en su cabeza le causó un corte en la cabeza, por lo que se desahogó con bronca, revoleando el gorrito de natación que lo protegía. Al finalizar el encuentro, las gotas de sangre le cayeron sobre el rostro: la atención médica reportó tres puntos de sutura.

El compacto de Roma 4 vs. Monza 0

Leonardo Balerdi fue otro de los argentinos presentes como titular, así como Exequiel Zeballos ingresó en los últimos 21 minutos para Monza. La Loba llegó a los 33 puntos y sigue de cerca a su clásico, Lazio (35). Y disfruta de un gran Soulé, que suma cinco aportes y tres asistencias en el Calcio.

Nico Paz, dueño de otra joya

En el último turno de las acciones italianas de domingo, Como tenía por delante un duro compromiso ante Juventus en pos de continuar en el lote de arriba de la tabla. Esos partidos que requieren los toques de calidad de Nico Paz.

Y como el francés Randal Kolo Muani inició el cotejo pegando una piña insólita por la que vio la roja, el español nacionalizado argentino le agregó una cuota de belleza. Cuando todos esperaban un centro por el poco ángulo de su tiro libre, el zurdo le sacó jugo a la barrera de un solo hombre y su remate se cerró velozmente. Guglielmo Vicario la sacó, pero cuando ya había superado la línea de gol. El reloj del árbitro se accionó y el 10 terminó festejando la apertura de un marcador que terminaría en goleada (3-0).