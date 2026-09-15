Román Vega, un lateral zurdo que se destaca en Rusia: el nuevo nombre de la selección argentina

Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para el último de los tres amistosos que la selección argentina afrontará en la próxima ventana. Los rivales serán Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, Burkina Faso, el 3 de octubre, y Benín, el 6, en el Monumental en estos últimos dos casos.

La presencia del capitán sobresale después de que el 10 anunciara su retiro del seleccionado y despeja la principal incógnita que existía alrededor de la nómina. La lista, además, presenta algunos cambios respecto del plantel que terminó segundo en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Aunque en realidad hay una sola sorpresa: la convocatoria de Román Vega, un defensor que juega en Zenit, de San Petersburgo.

El defensor, en un entrenamiento en San Petersburgo Zenit San Petersburgo

En julio de 2022, Argentinos lo vendió a Barcelona: Román tenía apenas 18 años, y era un proyecto serio de lateral por el sector izquierdo, con una zurda interesante. El conjunto catalán lo capturó mediante un préstamo por un año a cambio de solo 50.000 euros, con una opción de compra de 4,5 millones que no se ejecutó.

Vega era convocado de modo habitual a las selecciones juveniles, con algunos pasos durante las etapas de Fernando Batista y Javier Mascherano en el seleccionado Sub 20.

Al final, duró un suspiro en la filial de Barcelona. La idea de los catalanes era poder desarrollarlo en sus filas para explotar sus cualidades, potenciarlo y evaluarlo a fines de la temporada, para ficharlo definitivamente y que se proyectara en la institución como profesional.

Se oficializó la salida de Roman Vega al Barcelona B de España ⬇️#AAAJ lo cede hasta el 30 de junio de 2023, con una opción de compra elevada. El defensor viajará en los próximos días y será presentado luego de la revisión médica. pic.twitter.com/NOVlAfXSzU — Franco Figallo (@FrancoFigallo) September 1, 2022

El marcador de punta debutó en primera el 9 de mayo de 2021 en una victoria frente a Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga. Y el medio catalán Sport le dio la bienvenida con algunos detalles de su trayectoria: “Román Vega es un futbolista técnico que creció como lateral izquierdo pero que, al llegar al filial del Argentinos Juniors, tuvo algunos minutos como central. Los entrenadores que le conocen aseguran que es muy agresivo en la marca y tiene categoría, criterio y personalidad tanto en la salida del balón como a la hora de subir al ataque. Tiene un porcentaje elevado de éxito en los duelos individuales y, cuando juega en la banda, ofrece velocidad, recorrido físico y visión de juego”.

Lógicamente, el pase contó con la recomendación de Javier Mascherano y Gabriel Milito, dos exfutbolistas del Barcelona que mantienen contacto directo con esa entidad. “Voy con el objetivo de quedarme y que se cumplan muchos más. Barcelona es el mejor club del mundo, de chico que soy hincha y es todo un sueño para mí”, declaró.

Román Vega tiene una oportunidad de oro SOPA Images - LightRocket

Al final, disputó 17 partidos con el Barça Atlètic. No se consolidó y volvió a Argentinos Juniors, en donde mantuvo un buen nivel. Jugó dos partidos en el Mundial Sub 20 en 2023. Y en Rusia, en Zenit, logró dos títulos durante esta temporada: la Liga Premier y la Supercopa. En esta temporada, actuó en 11 partidos y recibió cuatro tarjetas amarillas. Es su mejor momento.

Tiempo atrás, parecía tener destino de Núñez. Marcelo Gallardo lo había apuntado como prioridad para reforzar el lateral izquierdo, Argentinos Juniors estaba dispuesto a negociar y River había presentado una oferta concreta. Pero cuando todo se encaminaba, apareció el Zenit con una propuesta imposible de igualar: 9 millones de dólares por el 90% del pase. El Bicho aceptó y el defensor se instaló en Rusia, en donde rubricó un contrato por cinco temporadas.

¿Cómo juega el Chino? Se trata de un zurdo que transita la banda con facilidad, de ida y vuelta permanente, que no duda si tiene que pasar al ataque, encarar y desbordar. Lectura de juego, buen pie, control y pegada. Y no le escapa al roce. Así lo demostró en los clásicos modernos con Vélez y hasta se excedía en los reclamos contra los árbitros. Le sobra personalidad.

¡¡LLEGÓ EL 4-0 DE ARGENTINOS EN 30' PT!! Román Vega la mandó a guardar y el Bicho NO TIENE PIEDAD ante Defensa en La Paternal.



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Desde principios de 2024 se asentó en primera, le convirtió un gol a Defensa y Justicia y se fue ganando el puesto. Jugó en 63 partidos y estableció tres asistencias. Ahora, fue convocado por Scaloni para iniciar el recambio en un puesto que en los últimos años tuvo como titulares a Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.