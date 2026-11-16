Romelu Lukaku anunció que se retira de la selección de Bélgica

El anuncio llegó con una publicación en las redes sociales. Una de las estrellas del fútbol mundial tenía algo para decir. Romelu Lukaku posteó en su cuenta de Instagram que se retira de la selección de Bélgica, tras 16 años defendiendo los colores del equipo nacional, durante los que disputó cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas.

El delantero de Fenerbahçe, de 33 años, explicó en la publicación que se siente tranquilo este punto final y que llegó en el momento ideal, después de una última convocatoria con su selección. El delantero belga les escribió a los fanáticos y repasó los momentos más destacados de su carrera con los “Diablos Rojos”.

“A lo largo de estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional y he vivido todas las emociones posibles. Jugué junto a compañeros excepcionales a los que siempre estaré agradecido, y quiero darles las gracias a todos ellos, además de hacerlo con los entrenadores que me animaron y confiaron en mí para ayudar al equipo. Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado cada momento de ella”.

Lukaku, que marcó 94 con la camiseta de Bélgica, agregó: “A los fanáticos belgas, gracias por el apoyo constante a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, y nunca olvidaré estos momentos. Estoy tranquilo con mi decisión de parar aquí; ha sido una experiencia maravillosa y ha sido un placer vivirla. Os estoy agradecido, gracias”.

Lukaku se retiró después de 135 partidos y con el galardón de ser el máximo goleador histórico de Bélgica, con 53 goles más que el segundo, Kevin De Bruyne. El delantero belga seguía en los planes del entrenador Mark Van Bommel, aunque no como titular indiscutible, lo que aseguran algunos medios europeos fue uno de los motivos por los que tomó esta determinación.

El debut con la selección

Nacido en Amberes el 13 de mayo de 1993, Lukaku debutó con la selección mayor de Bélgica en marzo de 2010, cuando tenía 16 años, y participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 -cuando Bélgica consiguió un histórico tercer puesto-, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El festejo de Romelu Lukaku con la camiseta de Bélgica durante la Copa del Mundo de 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Formado en en las divisiones menores de Anderlecht, el delantero desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas del Chelsea, West Bromwich Albion, Everton y Manchester United, y en Italia, donde jugó en Inter, Roma y Napoli, antes de emigrar, en agosto de 2026, hacia Turquía para jugar en Fenerbahçe.

El anuncio de su retiro llegó un día después de que Bélgica derrotara por 4-1 a Italia y consiguiera clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones, en un encuentro en el que Lukaku permaneció en el banco sin llegar a jugar tras haber sufrido molestias en la cadera.

Su último partido internacional con la camiseta de Bélgica fue el 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia, también por la Liga de Naciones: “Fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Estoy agradecido. Gracias”, concluyó en su mensaje de despedida.