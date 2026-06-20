Ronaldinho a los 46 años: “Refuerzo estrella” en la serie C de Italia, la nueva aventura del crack

Es uno de los últimos genios que dio el fútbol de Brasil. Un exponente de la magia, la alegría y la osadía con una pelota: en él habita el espíritu genuino del jogo bonito. Ronaldinho Gaucho, el campeón del mundo que brilló en PSG y Barcelona, aquel que forjó una amistad con el por entonces emergente Lionel Messi, protagoniza el bombazo del mercado de pases europeo en pleno Mundial 2026: firmó con el Ravenna, un modesto club de la Serie C.

El sorpresivo fichaje tuvo repercusiones inmediatas en todo el planeta, donde se planteó el interrogante sobre cómo estaría Dinho después de más de una década de inactividad profesional. Su último partido fue el 26 de septiembre de 2015, con la camiseta de Fluminense, mientras que en febrero de 2018 anunció de manera formal lo que ya ocurría en la práctica: no volvería a jugar.

Apunta a nuevos horizontes. Dinho, entre el fútbol, el marketing y la música (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ronaldinho participará en el área de marketing con nosotros, pero no jugará para Ravenna en la Serie C la próxima temporada. Ojalá aún pudiera jugar, sería fantástico”, aclaró el vicepresidente de la institución, Ariedo Braida, quien en 2008 había sido el nexo para que el crack brasileño fichara con Milan.

Más allá de la declaración de Braida, en Ravenna no descartan que Ronaldinho pueda jugar al menos un partido exhibición para el equipo, cuya camiseta da la vuelta al planeta por estas horas: Dinho posó con la misma para el anuncio de su vínculo comercial.

Nueva aventura. Ronaldinho firmó con Ravenna, de la Serie C

Según reportaron distintos medios italianos, Ronaldinho también sería la figura de un nuevo lanzamiento de casacas del conjunto del ascenso. El evento, además, podría desarrollarse directamente en los Estados Unidos, donde Dinho asiste al Mundial e integra distintos eventos como una leyenda de FIFA.

El ídolo, una de las figuras de aquel Brasil campeón del mundo en Japón-Corea 2002, disfruta de la Copa en Norteamérica con excompañeros como Ronaldo, máximo goleador de aquella gesta ocurrida hace 24 años en Asia.

Dinho saluda a Bruno Guimaraes en la previa de la goleada de Brasil ante Hait Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de convertirse en inversionista para acciones de marketing con Ravenna, Ronaldinho incursionó recientemente en el rubro musical: es la cara de una propuesta denominada Camisa 10, que incluye la participación de varios artistas de distintos países del planeta.

De Argentina, por ejemplo, fueron convocados a participar el cantante de cumbia Ke Personajes, L-Gante y la banda Q’Lokura, referente del cuarteto en la actualidad. Ronaldinho, que dentro de las canchas hizo bailar a todo tipo de rival en cualquier escenario y contexto, disfruta del cariño y la admiración de los futboleros de todas las latitudes.

#Virales |🐖 Hace 6 años, Ronaldinho ganó un lechón en la cárcel paraguaya



⚽ Un día como hoy, pero en 2020, el portubrasileño, Ronaldinho Gaúcho se destacó en el torneo organizado en la cárcel de la Agrupación Especializada de Asunción. Un policía le prestó botines, y su equipo… pic.twitter.com/G6IPD23z7o — Universo 970 AM (@Universo970py) March 13, 2026

Hasta cuando estuvo preso en 2020, en Paraguay, debido a haber ingresado al país con documentación adulterada, Dinho gozó del reconocimiento de quienes se transformaron en sus compañeros de detención durante cinco meses. Además, en la cárcel fue la figura del campeonato interno en el que aportó cinco goles y seis asistencias para llevarse el premio mayor: un lechón.

Ronaldinho fue siempre un jugador dio que hablar, dentro y fuera de la cancha. Ahora también, aunque desde un costado más empresarial.