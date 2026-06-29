Ronaldo Nazário pidió perdón por su icónico corte de pelo del Mundial 2002: “Lo siento mucho por los padres”

A 24 años de la consagración de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002, Ronaldo Nazário evocó el look que mantuvo durante todo el torneo y que inspiró a miles de jóvenes de todo el mundo.

En una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe, el exdelantero brasileño recordó con humor la moda que desató su bizarro corte de pelo.

“Antes que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”, declaró Ronaldo. Y añadió: “Sé que muchos padres tuvieron que aguantar que sus hijos quisieran ese corte, lo siento mucho por ellos”.

La leyenda brasileña detalló que aquella decisión respondió a una estrategia para desviar la atención de la prensa sobre su compleja lesión de rodilla.

ARCHIVO - Ronaldo Nazario acude al partido de la Liga española entre Real Madrid y Valladolid, el 25 de agosto de 2024, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernández - AP

“Me enfrenté a una lesión de rodilla irreversible, y solo una nueva preparación, combinando un trabajo físico y mental inmenso e incansable, podría llevarme donde quería estar”, señaló.

En una charla de hace unos años con la revista Sports Illustrated, admitió que en esa oportunidad no quería hablar con los medios sobre su estado físico en aquel momento: “Así que me corté el pelo”, dijo. “Vi a mis compañeros de equipo y les pregunté: ‘¿Les gusta?’ Dijeron: ‘¡No, es horrible! Cortate esto’. Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión".

Aquella cita mundialista se consolidó como uno de los capítulos más determinantes en la trayectoria del atacante, quien dirigió al conjunto conducido por Luiz Felipe Scolari hacia la obtención de la quinta Copa del Mundo para su país.

Brasil venció 2-0 a Alemania en la Final de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

Allí Ronaldo se consagró como el máximo goleador del certamen con ocho goles, incluidos los dos tantos frente a Alemania en la final celebrada en Yokohama.