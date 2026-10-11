Rosario Central aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia, su rival directo en la anual, y también es líder en el Clausura

Rosario Central ganó un encuentro clave para sus aspiraciones de volver a ser Campeón de Liga, tal proclamó polémicamente la AFA en 2025 al mejor equipo del año. Sea como fuere, así quedará establecido. Y el Canalla aprovechó todo lo que se presentó ante Independiente Rivadavia en la agradable tarde de domingo en el Gigante de Arroyito. Un penal, una expulsión rival y un Ángel Di María encendido como hacía varios partidos no se veía fueron los factores cruciales del 5-0, una fiesta que concluyó con la frutilla del postre de Marco Ruben.

Di María volvió a desenvolverse con un rendimiento sobresaliente. Juan Jose Garcia

De principio a fin. Desde que exhibió ante su público el trofeo de la Supercopa Internacional que le ganó a Estudiantes hace 15 días. Porque su dominio fue indiscutido ante el complicado cuadro mendocino, que nadie le quitará la punta en la Tabla Anual al término de esta fecha 12 del torneo Clausura, pero que sí todo se le ajustó. Es cierto que el carnaval se desató con la expulsión directa de Álex Arce a los 40 minutos del primer tiempo (definida por Facundo Tello vía VAR), merecida por un pie alto que fue a buscar una pelota y encontró la cara de Gastón Ávila, pero Central ya se imponía desde los 11 minutos.

Porque Ignacio Ovando (otro gran rendimiento) se llevó por delante, de casualidad, un tiro de esquina de Jaminton Campaz que obligó a Nicolás Bolcato a reaccionar con grandes reflejos. Sin embargo, el zaguero tendría viveza para reponerse y anticiparse al rechace desesperado de Sheyko Studer, que revoleó todo lo que se le cruzó. Penal bien sancionado. Di María se hizo cargo con su sutileza clásica. Lo dicho: si en igualdad de condiciones se percibía que los dirigidos por Jorge Almirón eran superiores, once contra diez fue demasiado para la visita y también para el local, que no tuvo piedad.

La expulsión de Arce

Antes del sexto minuto del segundo período estiró la ventaja. El chileno Vicente Pizarro, otro destacado de la tarde, lanzó el balón para el desborde de Campaz, que le puso su propio moño a la jugada: sombrerito a Leonard Costa y, sin dejar caer la pelota, remató al primer palo. Seis minutos después, la historia se sentenció. La desprolija salida de la Lepra mendocina desde el fondo enfatizó la buena presión alta del Canalla, que recuperó, movió la pelota velozmente de izquierda al centro del área, donde el trasandino habilitó a “Fideo”, que firmó con temple su doblete.

El reciente campeón no se atrevería a sacar el pie del acelerador. El líder canalla, camepón del mundo en Qatar 2022, aprovechó ese débil costado derecho de su rival no sólo para moverse sino también para dejar sus habituales perlas, a los 24. De espalda a sus marcadores, puso a correr al espacio a Agustín Sandez gracias a un tacazo que instaló la pelota en el área. El surgido en Boca levantó la cabeza y su pase al medio fue aprovechado por Enzo Copetti, que solo debió empujarla. Lo llamativo es que, al igual que el tanto del colombiano, el atacante optó por no gritarlo.

Marco Ruben, dos minutois después de ingresar, facturó su primer tanto local tras su regreso. Juan José García - FOTOBAIRES

¿Quedaba algo más? Sí. Un quinto gol, pero no cualquiera. Al ingresar tres minutos después, Arroyito entero se imaginó la vuelta al gol de Marco Ruben. Quizás no el golazo que se produjo, casi como si todo estuviera preparado. 120 segundos después, Di María lanzó un centro directo a Ovando, que asistió con el pecho al 9. La definición de volea, cruzada, se celebró con un abrazo del goleador con el juvenil, con Ávila, Fideo, el también ingresado Franco Cervi... Bien Canalla.

Lo mejor del 5-0 de Rosario Central a Independiente Rivadavia

Del triunfo necesario a una goleada llena de confianza. Además, porque el empate de Argentinos en Vicente López y tantos goles en el Gigante lo ubican ahora como nuevo líder de la zona B, pese a los 22 puntos que comparten.