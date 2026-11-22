Rosario Central tenía un cruce de octavos de final del torneo Clausura para ratificar ser candidato a quedarse con el título, luego que la consagración en la Tabla Anual se le escapara por segundos a manos de Boca. Y lo confirmó en 8 minutos, con los goles de Campaz y Copetti luego de aprovechar errores de la defensa visitante. De esta manera, tuvo tranquilidad para manejar el resultado incluso sin contar con Angel Di María como titular, que estuvo en el banco porque sigue sin estar en plenitud desde lo físico e ingresó para jugar recién los últimos 24 minutos. Terminó siendo un triunfo fácil ante Gimnasia de Mendoza, por 3-1, y ahora jugará por los cuartos de final -también como local- ante Barracas Central, que este sábado eliminó a Defensa y Justicia.

A los 6 minutos dijo presente con actitud y para aprovechar el error defensivo rival, el choque entre dos jugadores. Jaminton Campaz puso el 1-0 tras un pelotazo largo del central Juan Giménez y aprovechando un blooper entre el arquero Rigamonti y Luciano Paredes, y tocó con derecha al gol. Dos minutos después, otro error defensivo le posibilitó a Enzo Copetti convertir con una muy buena definición con cara interna el 2-0, una acción que había comenzado el propio exatacante de Racing, que presionó a los centrales de Gimnasia a la altura de la mitad de la cancha y luego corrió hacia adelante para buscar el pase al espacio de Campaz. Así, el conjunto canalla encontró la calma para afrontar el resto del encuentro con autoridad. Darío Franco, DT con pasado en Newell’s, no podía creer las ventajas que estaba dando su equipo.

Una escapada de Franco Cervi por izquierda generó otra chance de riesgo que esta vez fue contenida por Rigamonti. Jorge Almirón juntó a tres volantes ofensivos zurdos en el esquema 4-2-3-1: Julián Fernández, Franco Cervi y Jaminton Campaz, que se movieron por el frente de ataque por detrás del centrodelantero Copetti. En el doble 5 estuvieron los habituales Franco Ibarra y Vicente Pizarro (otro zurdo).

Gimnasia de Mendoza, que llegaba con ilusiones de dar el golpe en el Gigante de Arroyito por tener el goleador Agustín Modica, a su compañero de ataque Ignacio Sabatini (de buenos desempeños) y al zurdo Facundo Lencioni, vio condicionada su clasificación muy temprano. La pegada de Esteban Fernández tampoco tuvo efecto en los tiros libres que intentó rumbo al área de Ledesma, aunque sí probó con un disparo desde afuera del área que exigió al arquero canalla. Demasiado poco igual.

Campaz festeja el 1-0 de Rosario Central Prensa Rosario Central

La pausa de hidratación resuelta por el árbitro Leandro Rey Hilfer a los 26 minutos por el intenso calor en Rosario le sirvió a Franco para tratar de reacomodar a su equipo y además para hacer una modificación: ingresó Ulises Sánchez por Nahuel Barboza.

La llave de Rosario Central estaba por la izquierda, pero la defensa de Gimnasia no dejó de “colaborar”. Luego de una pared entre Pizarro y Campaz, llegó el centro del mediocampista chileno y Lautaro Carrera, en su afán por rechazar, terminó convirtiendo en contra el 0-3.

En segundo tiempo comenzó con otra intensidad. Entre la alta temperatura y que daba la sensación que Central tenía el partido resuelto y que Gimnasia iba a necesitar un milagro, ambos conjuntos arrancaron con la energría baja. A los 15 minutos, luego de un avance que Copetti que exigió a Rigamonti con un remate al primer palo, activó un par de cambios el DT Almirón: Sebastián Zaracho ingresó por Juan Giménez y Alan Rodríguez reemplazó a Franco Cervi.

Lo mejor del partido

El partido dio tiempo también para los ingresos de Di María y Marco Ruben, dos piezas para aceitar en los próximos compromisos, cuando las oposiciones sean mayores. ¡Y enseguida Fideo casi convierte un gol olímpico desde el córner derecho! Estaban todos distraídos, el arquero Rigamonti mirando para otro lado y Di María lanzó la pelota que dio en el palo izquierdo. Los hinchas canallas se levantaron para aplaudir de pie, recordando el gol olímpico anotado a Boca en 2025, en el mismo estadio.

Para el final, quedó tiempo para el descuento de Lencioni, que convirtió de zurda luego de un rebote flojo de Ledesma ante un remate desde afuera del área, un gol que sólo decoró el resultado. Rosario Central hizo los deberes y está en la próxima instancia del Clausura.