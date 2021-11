Rosario Central - Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones del partido del Torneo 2021

Rosario Central y Atlético Tucumán se miden este sábado a las 17 en el Gigante de Arroyito, en un partido de la fecha 21 del Torneo 2021. El partido será dirigido por Nicolás Lamolina y televisado tanto por TNT Sports como por Fox Sports Premium.

Rosario Central jugará mañana ante Atlético Tucumán con la necesidad de volver a la victoria para recuperarse y asegurar la continuidad de su entrenador, Cristian González.

Central, que viene de perder dos partidos seguidos como visitante (1-3 con Unión y 0-3 ante Defensa y Justicia), contará con la vuelta del enganche y capitán Emiliano Vecchio, recuperado de una lesión muscular; del lateral derecho Damián Martínez, repuesto de una dolencia lumbar; y del volante derecho Gino Infantino, quien cumplió una fecha de suspensión. Vecchio entrará por el uruguayo Diego Zabala, Infantino por Rafael Sangiovani y el “Gitano” Martínez por Nicolás Ferreyra.

📋 ¡Concentrados para recibir a @ATOficial!



El Kily González dio a conocer la nómina completa de jugadores para disputar el próximo encuentro del #TorneoSocios.#VamosCentral 💪🏽🇺🇦 pic.twitter.com/Lq0COsxNpW — Rosario Central (@RosarioCentral) November 19, 2021

Además, el Canalla necesita volver al triunfo para asegurar la continuidad de “Kily” González como entrenador, como aseguró el goleador Marco Ruben esta semana al sostener que “el que es un buen hincha de Central quiere que el equipo gane y que ‘Kily’ siga al frente”. Los rosarinos están posicionados en el puesto 16 de la tabla con 24 puntos y necesita sumar para mantener las posibilidades de pelear por un lugar en la Copa Sudamericana.

"Cholo" Guiñazú se hizo cargo de Atlético Tucumán hace cuatro partidos, pero no pudo ganar ninguno. Fotobaires

Enfrente estará Atlético Tucumán, que marcha 22do. con 21 unidades y viene de perder 2-0 como local ante Racing. El Decano no contará con el volante ofensivo Ramiro Carrera (suspendido), pero sí con la vuelta del mediocampista central Cristian Erbes.

El conjunto dirigido por Pablo Guiñazú no obtiene un triunfo desde hace cinco jornadas, cuando venció 4-3 a Argentinos: luego, cosechó dos igualdades y llega a Tucumán con dos tropiezos al hilo (también el 1-4 ante Platense). El ex volante central aún no conoce lo que es ganar al frente del conjunto tucumano.

#LPF | #TorneoSocios 🏆



📋 ¡Estos son los elegidos por el Cholo Guiñazú para ir a Rosario!



⚠️ Abel Bustos fue suspendido por acumular 5 amarillas (se suman sus partidos en Reserva y Primera). #VamosDecano 💪💙🤍 pic.twitter.com/viyETPBIcI — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 18, 2021

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.

