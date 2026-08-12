Rosario Central - Corinthians: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central y Corinthians se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Rosario Central viene de perder ante Independiente del Valle por 1-0 mientras que Corinthians llega de perder ante Platense por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Rosario Central vs. Corinthians

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Rosario Central y Corinthians en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .