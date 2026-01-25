Rosario Central ganaba con un penal polémico y Belgrano se lo dio vuelta en dos minutos sobre el cierre

En su regreso al Gigante de Arroyito tras la eliminación en el torneo Clausura en el día del recordado “espaldazo”, Rosario Central tuvo una acción polémica en favor para abrir el marcador, pero eso no impidió una victoria de Belgrano por 2-1 en la fecha inaugural del Apertura. En un partido cerrado y de escasas llegadas claras a los arcos, el conjunto canalla se puso al frente con un penal convertido por Ángel Di María luego de una infracción dudosa contra él, sancionada por el árbitro Yael Falcón Pérez a instancias del VAR. La decisión generó un fuerte malestar en el banco de suplentes visitante, sobre el cierre del primer tiempo. Pero el cuadro cordobés terminó ganando gracias a dos goles en dos minutos sobre el final del encuentro.

La jugada discutida ocurrió a los 42 minutos. Hubo un centro pasado desde la izquierda de Jaminton Campaz, que iba pasado para Di María en el área. Juan Velázquez, tras el pique que lo sobrepasó, puso el pie derecho contra el mismo del campeón del mundo. No es claro si lo pisó, cosa que si ocurrió, pareció ser leve. Falcón Pérez cobró en primera instancia un tiro libre fuera del área, pero el VAR, a cargo de Jorge Ignacio Baliño, a quien asistió Javier Mihura, lo llamó tras la revisión para señalarle que la infracción había tenido lugar en el área. Y por ende, que se debía sancionar penal para el local.

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL POR FALTA A DI MARÍA. ¿QUÉ TE PARECE?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dfeVHkwlnv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

“Luego de una revisión se observa que la falta del número 53 de Belgrano se comete dentro del área. Decisión final: tiro penal”, declaró ante la multitud canalla el referí. La reacción del capitán de Belgrano, Lucas Zelarayan, fue de sonrisa irónica y aplausos. E hizo estallar de enojo al banco de relevos del conjunto visitante, especialmente al entrenador, Ricardo Zielinski, que fue a reclamarle efusivamente al cuarto árbitro, Joaquín Gil.

"DECISIÓN FINAL: TIRO PENAL." Alegría Canalla y bronca Pirata en el cobro de Yael Falcón Pérez, que derivó en el gol de Angelito Di María para el 1-0 de Rosario Central ante Belgrano.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qmj3J1Rjek — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

El Ruso no podría reclamar mucho más, ya que en el inicio de la segunda parte el árbitro principal lo expulsaría luego de otro reclamo, por entender que no había habido una falta contra Campaz que Falcón Pérez sí había sancionado. La historia se repetía para el DT pirata con ese referí: en una semifinal que terminó en derrota por 2-1 frente a Argentinos Juniors, el juez cobró un penal en contra de Belgrano y según Zielinski sus dirigidos fueron perjudicados.

La furia del Ruso Zielinski contra el cuarto árbitro, Joaquín Gil Fotobaires / Juan Jose Garcia

Este sábado, Di María se hizo cargo del remate y definió con precisión. Suma 8 goles desde su vuelta a Rosario en 17 partidos, con la particularidad de que cuatro fueron de penal y otros dos, de pelota parada (un tiro libre y un córner).

Rosario Central mantuvo la ventaja durante buena parte de la mitad final y hasta dispuso de una ocasión inmejorable para estirar la diferencia: un cabezazo del paraguayo Enzo Giménez que se estrelló en el travesaño, con el arquero Thiago Cardozo vencido. Parecía que el equipo dirigido por Jorge Almirón, director que debutó en el club auriazul en este encuentro, tenía el control y un buen inicio en el torneo, con la vuelta al triunfo. Pero en el cierre, cuando todo indicaba que conservaría los tres puntos, Belgrano dio el golpe.

Con intensidad renovada y mayor presencia en campo rival, el equipo cordobés aprovechó una ráfaga letal. A los 42 minutos del segundo tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Zelarayán desde la derecha, Francisco González Metilli apareció en el área y definió ante la pasividad de la defensa local. Con un poco de ayuda del desvió en el defensor uruguayo Facundo Mallo Blanco, terminó siendo gol en contra. Dos minutos más tarde, tras el saque del medio, Lautaro Gutiérrez —juvenil que había ingresado instantes apenas minutos antes— recibió un pase de Lucas Passerini en la contra de Belgrano y, tras quedarse con un rebote en el intento de gambetear, selló la remontada con un remate certero al ángulo.

“Ojos cerrrados y salió ahí. Salió muy lindo. Muy, muy contento”, declaró el joven delantero de 19 años, quién marcó su primer gol con Belgrano, en el partido que lo volvió a tener entre los convocados tras varios encuentros.

ROSARIO CENTRAL SACÓ DEL MEDIO Y LAUTARO GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-1 DE BELGRANO EN EL GIGANTE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PS8U3OXpke — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026

El impacto fue inmediato. El Gigante de Arroyito, que había explotado con el gol de Di María en la primera parte, quedó enmudecido y Almirón quieto como una estatua en el banco, viendo como se le escapó la victoria de las manos. Rosario Central intentó una reacción final, pero sin claridad ni conexiones. Apeló a envíos largos, sin destino. El equipo se mostró aturdido, sin respuestas ante un golpe inesperado y se fue silbado por su gente en el final, consumando su cuarto partido sin poder ganar.

La derrota, por la forma en que se produjo y por tratarse del debut oficial del nuevo ciclo, representó un revés considerable para el conjunto rosarino. Almirón deberá reconstruir rápidamente la confianza de un plantel que aspiraba a comenzar el Apertura con certezas, y con su próxima participación en la Copa Libertadores. Belgrano, en cambio, celebró la vuelta al triunfo, y de forma efusiva por lo agónico que fue.

Resumen del partido