Rosario Central puso el Gigante de Arroyito a disposición del Mundial 2030, que podría tener un grupo íntegro en la Argentina

Rosario Central puso el Gigante de Arroyito a disposición del Mundial 2030. Lo hizo a través de un video promocional de casi dos minutos y medio difundido a través de sus redes sociales. En las imágenes aparecen grandes ídolos de la institución canalla, con Ángel Di María entre ellos. Y el estadio. Siempre, el estadio, que encaró un plan de remodelaciones por US$13 millones y tendrá una capacidad de 53 mil espectadores (42 mil de ellos, sentados).

Se trata de un plan a futuro de la gestión que encabeza Gonzalo Belloso, el presidente de Central. Y tiene una condición fundamental: que prospere la iniciativa para ampliar el número de equipos a partir de la próxima Copa del Mundo. Es decir, que la FIFA apruebe el aumento de 48 selecciones a 64, algo que parece más que complicado. En el escenario actual, la Argentina sólo tiene asegurado un partido del próximo torneo ecuménico. Y todo apunta a que ese encuentro se disputará en el Monumental -con capacidad para 85 mil personas, que luego de la ampliación superará los 100 mil-, más allá de las rispideces entre la gestión que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia y el presidente de River, Stefano Di Carlo.

Vista panorámica del Gigante de Arroyito X Rosario Central

“En esta instancia invertimos 13 millones de dólares, pero falta otra etapa de la obra”, contó Belloso a LA NACION. Y continuó: “Esto no es para agredir a nadie, sino para ofrecer lo que tenemos. Considero que el Monumental es el mejor estadio de Argentina y de Sudamérica, pero si el día de mañana hubiese una posibilidad de que la Argentina organizara un Mundial grande [con 64 equipos] ,se van a necesitar más estadios y ahí es donde yo estoy trabajando para poner a nuestro estadio a disposición, con todo lo que estamos haciendo y con todo lo que tenemos proyectado”, refirió el presidente del Canalla.

La filmación difundida en redes sociales tiene los logos de AFA, FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), además del escudo de Rosario Central. Según pudo reconstruir LA NACION, el video estaba listo desde hacía una semana y en los últimos días se pidió una autorización a las tres entidades para poder publicarlo. Alejandro Domínguez (Conmebol) y Claudio “Chiqui” Tapia levantaron el pulgar. A la FIFA, por caso, siempre le interesó que los potenciales organizadores de las Copas del Mundo tuvieran más y más estadios a disposición para organizar los torneos.

En este sentido, en Rosario saben que la ventana que se les abre tiene que ver con posicionarse a tiempo: el Monumental (por capacidad e infraestructura) y el Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo (en La Plata, por cuestiones políticas, ya que la AFA invirtió millones en su remodelación y lo promociona como la futura casa de la selección argentina) son números puestos en caso de que la FIFA apruebe el Mundial XXXL en 2030 y la Argentina organice un grupo en forma íntegra. Córdoba y Santiago del Estero también podrían entrar en una eventual puja. Lo que hizo Central, entonces, fue adelantarse a la jugada.

El Gigante de Arroyito inaugurará en las próximas semanas la tercera bandeja (3600 espectadores) y cuenta además con 400 plazas adicionales de estacionamiento. La idea es que pueda competir por partidos mundialistas con otras plazas de la Argentina. Su nueva capacidad también lo va a posicionar para organizar partidos decisivos de Copa Argentina, por ejemplo. O incluso postularse para finales de Conmebol: Libertadores o Sudamericana.

“Rosario de cara al mundo”

“Los argentinos vivimos el fútbol y los rosarinos lo vivimos más intensamente”, asegura Rosario Central en el video promocional del Gigante de Arroyito rumbo al 2030. Las imágenes repasan momentos históricos del estadio con figuras como Lionel Messi, Di María, Diego Armando Maradona y César Luis Menotti. Incluso astros internacionales como el portugués José Mourinho y el italiano Daniele De Rossi elogian la atmósfera que se vive cada vez que hay partido en el estadio canalla.

En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…



𝑅𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 🏟️🏆🇦🇷 pic.twitter.com/bHg3C5sg3O — Rosario Central (@RosarioCentral) October 13, 2026

Además, Rosario Central recuerda que en 1978 ya fue sede mundialista e impulsa su iniciativa de volver a serlo. En el 2030 queremos volver a hacerlo. En nuestra casa estamos listos”, asegura el club rosarino. Ahora depende de FIFA y Conmebol. Y de que la iniciativa de los 64 equipos se apruebe.