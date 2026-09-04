Rosario Central vs. Newell’s, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y Newell’s le dan vida a una nueva edición del clásico de Rosario, uno de los más pasionales del fútbol argentino. Juegan este domingo desde las 14.45 (horario argentino) en el estadio de Arroyito. El encuentro, correspondiente al Interzonal de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, se puede ver en vivo por televisión a través TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El local domina ampliamente en el historia, pero la contundente cifra de siete victorias al hilo lo enaltece más en el favoritismo. El Canalla, embanderado detrás de la figura de Angel Di María y un plantel sólido desde el funcionamiento, aparece como gran candidato a quedarse con la victoria. Viene siendo protagonista de los últimos campeonatos y este año jugó la Copa Libertadores, certamen en el que llegó hasta los octavos de final.

Su entrenador Jorge Almirón estuvo en la cuerda floja, pero se sobrepuso a algunas críticas. De igual manera, no termina de convencer.

Newell’s llega con el estigma de no poder ganar los clásicos, pero habiendo mejorado muchísimo después de una campaña paupérrima que lo tiene comprometido en el descenso. Sin embargo, de la mano de Frank Darío Kudelka mejoró y está en puestos de clasificación a playoffs después de dos años.

A la Lepra no le sobra nada, pero logró armar un equipo que compite con altura y eso la ilusiona de cara a lo que viene. Con un plantel austero y una crisis institucional y financiera que hizo su parte, logró sobreponerse a las urgencias.

Ángel Di María abrió el marcador en el triunfo de Rosario Central sobre Newell's por 2 a 0, en el último enfrentamiento Liga Profesional

Rosario Central vs. Newell’s: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 6 de septiembre.

: Domingo 6 de septiembre. Hora : 14.45 (horario argentino).

: 14.45 (horario argentino). Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs. Newell’s: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 14.45 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.