El comunicado de Rosario Central, que se arriesga a una sanción por los incidentes en el partido ante Peñarol en Arroyito

Pasada la alegría por el triunfo ante Peñarol en el primer partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Rosario Central se enfoca en los incidentes ocurridos en el Gigante de Arroyito. En este sentido, el club se expone a una sanción por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y emitió un comunicado a través de las redes sociales. Si bien hasta ahora no hay un expediente disciplinario abierto y la entidad que preside Gonzalo Belloso no recibió ninguna notificación al respecto, la gravedad de los hechos registrados en la tarde-noche del jueves generará una investigación sobre lo sucedido. El club argentino, entonces, deberá hacer su descargo .

“El Club Atlético Rosario Central informa que, debido a los repudiables e inadmisibles hechos suscitados en el partido disputado este jueves 4 de abril de 2024, se encuentra revisando las cámaras y controles de acceso a efectos de identificar de manera inmediata a aquellos simpatizantes -tanto de la parcialidad local como de la visitante- que hubieren incitado y/o protagonizado incidentes y/o actos de violencia”, dice el comunicado del club. Y continúa: “Una vez identificados, se los sancionará conforme a las más estrictas pautas legales y reglamentarias correspondientes y, en el caso de aquellos implicados que fueran socios de nuestra institución, se les aplicará el derecho de admisión y, eventualmente, se los penará debidamente y se expulsará en forma irrevocable a quien corresponda”. Además, Central requirió a través de sus redes sociales que todos aquellos hinchas que pudieran tener fotos o videos de los incidentes los aporten a través de una dirección de correo electrónico: legales@rosariocentral.com .

El Club Atlético Rosario Central informa que, debido a los repudiables e inadmisibles hechos suscitados en el partido disputado este jueves 4 de abril de 2024, se encuentra revisando las cámaras y controles de acceso a efectos de identificar de manera inmediata a aquellos… pic.twitter.com/Sg50TUaMLz — Rosario Central (@RosarioCentral) April 5, 2024

En el asunto también interviene el gobierno de Santa Fe, que podría castigar por su cuenta al club canalla por lo ocurrido el jueves. “Seguramente se sancione al club, que después podrá hacer un descargo”, adelantó Fernando Peverengo, director de Seguridad Deportiva de Santa Fe, en Cadena 3 Rosario. Y agregó: “Hubo una falla en la seguridad. Son situaciones a corregir. Fui el encargado del operativo y lo hicimos en base a lo que pidieron de Conmebol”. Además, el funcionario contó: “ Abrimos expedientes y vamos a identificar a las personas que arrojaron elementos para darle derecho de admisión en los estadios del país”.

La agresión a Maximiliano Olivera

El uruguayo Maximiliano Olivera, lateral derecho de Peñarol, fue alcanzado por una piedra luego de concluido el encuentro ante Rosario Central. El futbolista, con pasado en la Fiorentina de Italia, debió ser atendido en una clínica para suturarle una herida debajo de su ojo izquierdo. Al ser consultado sobre la reacción del cuerpo arbitral, comandado por el colombiano Wilmar Roldán, Olivera contó en ESPN: “Iban a mandar el informe porque el golpe fue fuerte, pero estamos bien”. A través de sus redes sociales, el futbolista charrúa agregó: “ ¡Estoy bien! ¡Gracias por los mensajes! Más allá del dolor y unos puntos de sutura, ¡todo bien! Dolido por el resultado, creemos que merecíamos algo más. Pero con mucha bronca por el pésimo trato que recibió nuestra hinchada, nuestra gente. ¡Una vergüenza!”.

LA IMAGEN QUE NO QUEREMOS VER EN EL FÚTBOL... Los hinchas de Rosario Central agredieron a Maximiliano Olivera y así se retiró el jugador de Peñarol al vestuario en Arroyito, luego del 1-0 Canalla por la #Libertadores. pic.twitter.com/kMO8lixZOi — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2024

También habló Lucas Hernández en conferencia de prensa. Y se refirió al incidente que involucró a su compañero: “Fuimos nosotros a saludar a la gente, a agradecerles como habitualmente hacemos después de cada partido; agradecerles por haber venido hasta acá, por apoyarnos, por alentarnos en cada lugar al que vamos. Después de eso, la gente de Central se ve que se puso nerviosa y se complicó un poco. Esperemos que no vuelva a pasar. Lo que pasó no estuvo nada bien. a un jugador lo lastimaron y esperemos que no sea nada grave”, completó Hernández. En este sentido, trascendió que el conjunto uruguayo hará un reclamo oficial ante la Conmebol por los incidentes en la previa del encuentro y la agresión a Olivera.

También hubo choques entre la policía y los hinchas de Peñarol MARCELO MANERA - AFP

Los incidentes antes del comienzo del encuentro

Los serios incidentes se produjeron en un sector del estadio Gigante de Arroyito: hinchas del equipo local comenzaron a arrojarles vallas metálicas desde la bandeja superior a los visitantes, que se encontraban en la parte inferior. Todo habría comenzado cuando los fanáticos uruguayos de Peñarol empezaron a tirar bombas de estruendo a la parcialidad rosarina.

Todo estaba en calma y se iba a convertir en una fiesta en la cancha de Rosario Central. Sin embargo, según contó el diario La Capital, de Rosario, aproximadamente a las 17.30 -hora y media antes de que iniciara el partido- comenzaron a caer vallas metálicas de la tribuna superior. Esos elementos de seguridad estaban apoyados sobre las gradas, para evitar que se den este tipo de incidentes. En el sitio no había custodia policial, sólo seguridad privada, que fueron los que intentaron evitar que varios hinchas de Central arrojen esas vallas.

#LIBERTADORESxFoxSports | GRAVES INCIDENTES en la previa de Central vs. Peñarol: hinchas canallas le arrojan vallas a los seguidores del Manya, que fueron ubicados insólitamente en la tribuna baja del Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/wJioJMbimi — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 4, 2024

Durante las escenas de violencia, uno de los custodios privados casi cae al vacío en el intento por no permitir que se arrojen las vallas. En cuando a la policía, nunca se hizo presente en el lugar. Por su parte, los hinchas uruguayos se corrían del sector para que las rejas metálicas no impactaran sobre ninguno de ellos y a su vez, les devolvían proyectiles desde abajo hacia arriba. El conflicto entre ambas parcialidades habría comenzado luego de que los hinchas de Peñarol empezaron a tirar bombas de estruendo hacia la bandeja superior. La reacción de los locales no demoró en llegar, pero con una respuesta más violenta, que por momentos no pudo ser detenida.

