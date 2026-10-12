El defensor de Rosario Central Gastón Ávila fue hospitalizado tras una patada en la cara: tuvo náuseas y mareos en el vestuario

La alegría del plantel de Rosario Central tras la goleada ante Independiente de Rivadavia por 5 a 0 se vio opacada este domingo cuando, una vez dentro del vestuario al finalizar el partido, el defensor Gastón Ávila manifestó que sentía náuseas y mareos, condición que los médicos consideraron suficiente para hospitalizar al jugador.

Cuando finalizaba el primer tiempo de ese partido, el futbolista recibió una patada en el rostro de parte de Álex Arce, quien fue expulsado por el árbitro Facundo Tello luego de que el VAR lo llamara a revisar la acción.

La falta grave quedó marcada en el rostro de Ávila, de 25 años: tenía varios raspones y hematomas en el lado izquierdo de su cara provocados por el botín de su colega. Pese a ello, el defensor continuó jugando hasta el final del encuentro en el Gigante de Arroyito.

TELLO EXPULSÓ A ARCE POR ESTA PATADA SOBRE ÁVILA



El árbitro del encuentro le sacó roja al delantero de Independiente Rivadavia por esta patada sobre el defensor de Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/c5lMUo4F5G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

Luego de terminado el encuentro, el club “canalla” comunicó a través de sus redes sociales: “Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde se le realizó una evaluación clínica y estudios por imágenes. A la espera de su evolución clínica”.

Hasta las primeras horas de este lunes, la institución no volvió a hablar sobre el estado de salud del defensor.

📝 PARTE MÉDICO: Gastón Ávila



Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde… pic.twitter.com/9I2mJaEK3n — Rosario Central (@RosarioCentral) October 12, 2026

Goleada ante Independiente de Rivadavia

Este domingo por la tarde, Rosario Central fue ampliamente superior a Independiente Rivadavia, en un partido en el que el club santafesino fue dominante y goleó al plantel mendocino por 5 a 0 en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores del local fueron Ángel Di María, a los 11 del primer tiempo y 12 del segundo, Jaminton Campaz a los seis minutos del complemento y los delanteros Enzo Copetti y Marco Ruben, a los 24 y 29 también en la segunda etapa. Además, la visita jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, a partir de la expulsión directa del delantero Arce, ocurrida a los 40 minutos del primer tiempo cuando tuvo esa falta grave contra Ávila.

Este domingo por la tarde, Rosario Central fue ampliamente superior a Independiente Rivadavia, en un partido en el que el club santafesino fue dominante y goleó al plantel mendocino por 5 a 0 en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. Juan José García - FOTOBAIRES

Este domingo por la tarde, Rosario Central fue ampliamente superior a Independiente Rivadavia, en un partido en el que el club santafesino fue dominante y goleó al plantel mendocino por 5 a 0 en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. Juan José García - FOTOBAIRES

El triunfo le permitió al Canalla llegar a la primera posición de la zona B, con 22 puntos, mientras que el equipo de Alfredo Berti es octavo en el grupo, con 18 unidades. La próxima fecha verá al equipo que entrena Jorge Almirón visitar a Atlético de Tucumán, en tanto que la “Lepra” mendocina será rival de Tigre.