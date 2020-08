Federico Rotela y su llegada a Independiente desde la otra vereda de Avellaneda

Independiente sorprendió en las últimas horas con la contratación de un mediocampista de Racing, Federico Gustavo Rotela, que recientemente quedó libre y firmó contrato hasta diciembre de 2022. "Independiente actuó rápido apenas se supo que Racing no le iba a renovar contrato, gracias a las indicaciones dadas por el técnico de la reserva (Fernando Berón)", contó a Télam una fuente cercana a la dirigencia 'roja'. El volante derecho, de 21 años, oriundo de Burzaco, que también lo puede hacer como lateral por la misma banda, había sido promovido al plantel de la primera división racinguista por el entrenador Eduardo Coudet, antecesor de Sebastián Beccacece.

El contrato del jugador (1m73 y 72 kilos), con una cláusula de salida por 5.000.000 dólares, es uno de los menores en cuanto a cifras, al nivel de los juveniles. y en principio se lo sumará al grupo selectivo que conduce Berón. "Quedé libre de Racing en junio. Mis representantes empezaron a buscar y apareció Independiente", comentó en Sportia el mediocampista. Y agregó a TyC Sports: "Me quiso Fernando Berón. Me llamó y me preguntó cómo me sentía para afrontar esta nueva etapa".

Federico Rotela se formó en Racing desde los cinco años

Además, el futbolista, incorporado como una promesa a futuro para la institución, contó sus inicios en el fútbol: "Estuve en Racing desde los cinco años". Más allá de su vínculo con la Academia, Rotela sabe que su día a día cambiará rotundamente: "Firmé contrato y este martes me tengo que presentar con el Selectivo en Villa Domínico".

Por último, el joven, que ya imagina su presente en Independiente, dejó en claro a qué viene al Rojo: "Tanto Jorge Burruchaga (manager) como Lucas Pusineri (DT) deben estar al tanto de mi llegada. Yo vengo a Independiente con las ganas y el sacrificio para devolverle la confianza que me dieron".