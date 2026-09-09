Rubén Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: del “privilegio” por ser elegido al objetivo de “meterse en playoff”

Rubén Darío Insúa fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo. En la misma, estuvo acompañado por el presidente Marcelo Culotta y el vicepresidente Juan Manuel Campos. El mandamás azulgrana destacó la importancia del regreso del Gallego: “Cuando uno habla en lo personal y con gente de San Lorenzo, el significado que tiene Rubén Darío Insua es muy importante, es parte de la historia del club. Es el capitán del equipo desde la dirección técnica y no tenemos duda de que desde la línea de cal sabe perfectamente cómo es y lo que pasa en San Lorenzo. Vuelve a un San Lorenzo que lo necesita y sabemos que es el director técnico ideal para este momento”.

Tras las palabras de rigor, el propio DT tomó la palabra y explicó cómo se produjo su llegada, luego de la salida de Néstor Gorosito: “Se dio ahora y ser elegido es un privilegio. Tuve algunas ofertas del exterior, pero las rechacé. Nos reunimos el domingo a la tarde y el lunes empezamos a trabajar”, explicó.

Rubén Darío Insúa en la conferencia de prensa en su presentación en San Lorenzo Bruno Pernigotti/BoedoPlay

Según supo LA NACION, el respeto que impone dentro del vestuario ya genera buena predisposición en el campo de juego, con entrenamientos que, entre el trabajo en el gimnasio como en el verde césped, superaron los 120 minutos en los primeros tres días trabajados: “La recepción en el club fue buena, van tres entrenamientos, pero veo buena química, buena energía. El otro día haber ganado da confianza y autoestima”, planteó rápido el DT, quien de cara a lo que viene, marcó el objetivo: “Quedan ocho partidos por delante y vamos a tratar de competir y meternos en playoff”. El Ciclón está a un punto del 8vo (donde se encuentra Boca, a quien enfrenta en dos jornadas) y a 5 puntos de los puestos de Copa Sudamericana.

Insua también valoró el rendimiento ante Talleres y señaló que encontró al equipo “bien en lo físico y en el juego”, mientras busca implementar conceptos para volver a la línea de tres que tanto lo caracterizó en el ciclo pasado: “Buscaremos que el patrón de conducta desde lo táctico responda a las características particulares de los futbolistas”, afirmó.

En un contexto complejo en lo futbolístico porque más de 10 jugadores podrían irse después del 31 de diciembre de este año, el DT explicó que no es algo para pensar en lo inmediato, ya que el objetivo son los partidos que se vienen, donde el equipo se juega la clasificación a playoff y a las copas del año próximo.

El Gallego Insúa tendrá su tercer ciclo en Boedo Prensa San Lorenzo

Finalmente, el entrenador ya puso la mirada en el clásico ante Independiente, su debut por la fecha nueve del Torneo Clausura el próximo domingo a las 19.15 como visitante en Avellaneda, y adelantó que no prepara grandes modificaciones: “Del equipo que jugó el último fin de semana casi que no va a haber ningún cambio. Por lo menos por ahora”.

El cuerpo técnico de Rubén Darío Insua está integrado por Roberto Oste, Carlos Orsi (estuvieron junto a él en Barracas Central) y vuelve Fabián García (compartieron los cuatro en el ciclo pasado en CASLA pero no en el Guapo), y el PF será Guillermo Cinquetti, que estuvo en Barracas con el Gallego y lo seguirá en esta aventura.

Entre las tres etapas anteriores en el Ciclón, suma 119 encuentros, con 43 victorias, 49 empates y 27 derrotas, y un título, la Copa Sudamericana 2001/02.