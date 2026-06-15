Rubén Insua dejó de ser el DT de Barracas Central

Si bien todos los focos están puestos en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos , México y Canadá, el fútbol argentino no descansa. Y se van tomando decisiones en los diferentes clubes, que en pocos días más comenzarán la pretemporada con la mira puesta en el segundo semestre de 2026, en donde se pondrá en juego el torneo Clausura, además de seguir con la disputa del título que ofrece la Tabla Anual. En ese sentido, una de las decisiones que se tomaron fue la salida de Rubén Darío Insua de Barracas Central. El exDT de San Lorenzo llevaba dos años en la institución, pero de ambas partes le pusieorn punto final, por más que el Gallego era quien más ganas tenía de seguir.

“El Club Atlético Barracas Central informa que Rubén Darío Insua ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. El común acuerdo entre las partes llegó luego de varias reuniones y se cristalizó en las últimas horas con la firma de su desvinculación con la institución”, explicó el club en un comunicado vía la red social X. Y agregó: “La Comisión Directiva agradece a Rubén Darío Insua y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y el trabajo realizado durante esta etapa, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos. Su nombre formará parte de una de las etapas más importantes en la historia reciente de Barracas Central”.

Durante su ciclo al frente del plantel profesional, el Gallego Insua dirigió 74 partidos oficiales con un saldo de 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas. Su gestión tuvo puntos altos como la histórica clasificación de Barracas Central a la Copa Sudamericana 2026 que significó la primera participación internacional del club. Además, consiguió la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional en dos temporadas consecutivas. Pero lo cierto es que el equipo nunca logró sostenerse desde el peso ofensivo y realizó una campaña por debajo de la proyectada en la Copa Sudamericana.

En la Copa Sudamericana 2026, Barracas finalizó último en el grupo G, con apenas tres puntos, productor de tres empates y tres derrotas (no pudo ganar), y detrás de Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Audax Italiano, de Chile. Y en el torneo Apertura 2026 finalizó 9° en la zona B, por lo que no se pudo clasificar a los Playoffs aunque había terminado con los mismos puntos que Racing (21 unidades).

Si bien los dirigentes del club de Chiqui Tapia (presidente de la AFA) recién están analizando candidatos, aparecieron los nombres de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, que fueron campeones con Platense, como una alternativa.