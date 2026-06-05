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Rumania vs. Gales, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Rumania recibe a Gales en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 14.45 h en el Stadionul Steaua, ubicado en Bucuresti.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso tras igualar en sus últimas presentaciones. Rumania viene de empatar 1-1 frente a Georgia, mientras que Gales también registró una igualdad 1-1 ante Ghana en su duelo más reciente.

Números que anticipan el duelo

Este amistoso internacional servirá para ajustar piezas tácticas de cara a los desafíos futuros. Tanto Rumania como Gales buscarán romper la paridad en sus rendimientos recientes y sumar confianza en un terreno neutral para ambos.

Lo que está en juego

El partido es una oportunidad fundamental para que ambos cuerpos técnicos evalúen el estado de forma de sus planteles en el inicio de la temporada 2025 y prueben variantes tácticas antes de los compromisos oficiales venideros.

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