Rumania vs. Polonia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rumania y Polonia correspondiente al grupo B4 se disputará este sábado 14 de noviembre a las 16.45 h en el National Arena de la ciudad de Bucharest.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras sus últimas presentaciones. Rumania busca recuperarse luego de la derrota por 1-0 ante Suecia en su anterior compromiso. Por el lado de la visita, Polonia también arriba con la urgencia de sumar tras haber caído frente a Bosnia and Herzegovina por el mismo marcador de 1-0.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento en esta instancia del certamen es fundamental para las aspiraciones de ambos combinados. Si bien los equipos llegan tras resultados adversos, este cruce representa una oportunidad de redención en la tabla de posiciones del grupo B4, donde cada unidad en disputa es vital para definir las ubicaciones finales de la zona.

Lo que está en juego

El resultado final del choque en el National Arena será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la Liga de Naciones. Tanto Rumania como Polonia buscarán imponerse para escalar posiciones en el grupo y mejorar su situación de cara a la recta final de la competencia, dejando atrás las caídas sufridas en la jornada previa.