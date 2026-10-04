Rumania vs. Suecia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rumania y Suecia, correspondiente al grupo B4 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 5 de octubre a las 15.45 h en el National Arena de la ciudad de Bucharest.

El momento de los equipos

Rumania llega a este compromiso tras una dura derrota frente a Polonia por 6 a 0. Por su parte, Suecia viene de igualar 1 a 1 ante Bosnia and Herzegovina en su última presentación, buscando mejorar su rendimiento en esta fase del certamen.

Números que anticipan el duelo

Ambas selecciones llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: Rumania intentará reponerse de una caída abultada, mientras que Suecia busca capitalizar el punto sumado en su último encuentro para escalar posiciones en el grupo B4.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos combinados en la zona B4. Sumar de a tres es fundamental para los dos equipos, ya que el resultado influirá directamente en la configuración de la tabla de posiciones y en las posibilidades de ascenso o permanencia en la categoría de la Liga de Naciones.