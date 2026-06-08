Rusia vs. Trinidad and Tobago, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Rusia recibe a Trinidad and Tobago en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 14.00 h en el Rostec Arena, ubicado en la ciudad de Kaliningrad.
El momento de los equipos
Rusia llega al compromiso con confianza tras haber logrado una victoria contundente por 3-0 frente a Burkina Faso en su última presentación. Por el contrario, Trinidad and Tobago atraviesa un presente complejo, luego de caer derrotado 5-0 ante la República de Corea en su duelo previo.
Números que anticipan el duelo
El seleccionado local buscará mantener la solidez defensiva y ofensiva exhibida en su reciente triunfo, mientras que el conjunto visitante intentará revertir la imagen dejada en su última actuación internacional para ajustar su funcionamiento colectivo ante un rival europeo.
Lo que está en juego
Para Rusia, el partido representa una oportunidad para consolidar su estructura de juego bajo la dirección técnica. Para Trinidad and Tobago, el objetivo principal es recuperar competitividad y solidez en el campo tras el duro traspié sufrido en su anterior encuentro.
Otras noticias de Amistosos internacionales
La TV del lunes. Francia, España y Países Bajos juegan amistosos de preparación y siguen las finales de la NBA
¡Cómo la ubicó! Ecuador venció con un aporte del 9 de Huracán y con un golazo de emboquillada, tras un error del arquero
El "pibe" de 40. Croacia se repuso de un blooper y ganó con un gol de su "enmascarado inoxidable"
- 1
Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar
- 2
El plan de Ancelotti para devolverle la ilusión del Hexa a Brasil: “No tenemos un Pelé, un Romario o un Ronaldo, pero tenemos…”
- 3
Primer partido de la selección argentina en el Mundial 2026: cuándo es y contra quién juega
- 4
Selección argentina: quiénes son los candidatos para reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial