San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Colorado Rapids correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 23.30 h en el PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El momento de los equipos

San Jose Earthquakes llega al duelo tras una caída por 3-0 frente a FC Dallas en su última presentación, resultado que buscará revertir ante su público. Por el contrario, Colorado Rapids arriba con el impulso positivo de haber vencido a Vancouver Whitecaps FC por 1-0 en su compromiso previo.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos conjuntos muestra disparidad en cuanto a las sensaciones tras sus recientes actuaciones: mientras el local intentará cortar su racha negativa tras la última derrota, el equipo visitante buscará prolongar su buena dinámica de resultados tras el triunfo conseguido en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Ambas escuadras se enfrentan en la recta final de la temporada regular, donde cada unidad resulta fundamental para consolidar sus aspiraciones y mejorar su posición en la tabla de clasificación antes de definir el panorama de los próximos encuentros del certamen.