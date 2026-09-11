San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 23.30 h en el estadio PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber conseguido resultados positivos en sus presentaciones previas. San Jose Earthquakes viene de ganar ante San Diego por 3 a 2, mientras que Houston Dynamo FC arriba al duelo tras imponerse por 2 a 1 frente a Real Salt Lake.

Números que anticipan el duelo

La paridad en el rendimiento reciente de ambos equipos sugiere un enfrentamiento competitivo en California. Mientras que los Earthquakes buscarán aprovechar su localía en el PayPal Park para consolidar su racha ganadora, el equipo visitante llega con el impulso anímico de haber sumado tres puntos fuera de su casa en la jornada anterior.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos en la etapa regular de la temporada 2026. Sumar de a tres es vital para San Jose Earthquakes en su búsqueda por escalar posiciones, mientras que para Houston Dynamo FC el objetivo es mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio dentro de su conferencia.