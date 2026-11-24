El encuentro entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo FC, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 00.00 h en el estadio PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El presente de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su actualidad tras caer en sus presentaciones previas. San Jose Earthquakes viene de perder 3-1 ante Minnesota United FC, mientras que Houston Dynamo FC arriba al duelo tras ser derrotado 1-0 por St. Louis City SC.

Números del enfrentamiento

El duelo en el PayPal Park pone frente a frente a dos equipos que buscarán aprovechar la localía y la necesidad de puntos para mejorar sus registros en el cierre de la temporada 2026. La paridad en los resultados recientes de ambos clubes sugiere un trámite disputado en California.

Lo que está en juego

Con la temporada 2026 en su etapa decisiva, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. El resultado de este enfrentamiento será clave para San Jose Earthquakes y Houston Dynamo FC en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla de la MLS antes de finalizar el certamen.