San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La crisis económica, los conflictos judiciales, las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de la institución y un presente futbolístico muy por debajo de las expectativas conforman un escenario complejo. La Asamblea de Representantes realizada este viernes 27 de noviembre en el Polideportivo Roberto Pando dejó en evidencia que los problemas del Ciclón están lejos de encontrar una solución inmediata.

Lo que debía ser una jornada determinante para avanzar con la aprobación de documentación fundamental para la vida institucional terminó convirtiéndose en una nueva muestra de las dificultades que existen para ordenar el club. Los representantes resolvieron devolver a la Comisión Directiva los principales documentos económicos y administrativos, estableciendo un plazo máximo de 120 días corridos para que sean revisados, reformulados y presentados nuevamente.

La decisión no es un detalle administrativo. “Ni los propios votaron a favor el Balance, ni en la Comisión Fiscalizadora tras revisar los documentos ni los asambleístas (14) para acompañar a la propia gestión”, le reconoció a LA NACION otro asambleísta opositor al salir del Polideportivo Pando donde se llevó a cabo la sesión.

Con 69 asambleístas presentes sobre 90 totales, San Lorenzo desarrolló una Asamblea que tuvo momentos de tensión, discusiones políticas y fuertes cuestionamientos al funcionamiento institucional.

Uno de los primeros temas importantes fue el tratamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2025/26. En este punto, los representantes resolvieron por unanimidad devolver la documentación a la Comisión Directiva para que sea reformulada en un plazo no mayor a 120 días corridos. Los 69 asambleístas presentes acompañaron la moción.

El principal inconveniente estuvo relacionado con la falta de información suficiente para realizar un análisis adecuado. La Comisión de Presupuesto advirtió sobre la imposibilidad de emitir un dictamen concluyente y señaló que no había sido convocada por Tesorería para intervenir en el tratamiento del documento.

La situación tampoco fue diferente cuando llegó el momento de analizar la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al ejercicio económico 118, período 2024/2025, vinculado a la gestión de Marcelo Moretti. Este punto generó uno de los debates más importantes de la jornada. Las críticas estuvieron relacionadas con la documentación presentada, la falta de elementos respaldatorios y la imposibilidad de contar con un análisis completo por parte de la Comisión Fiscalizadora.

Cabe recordar que, en la previa de la Asamblea, la Comisión Fiscalizadora había informado que sus integrantes no estaban en condiciones de emitir un dictamen concluyente debido a la falta de tiempo y de documentación suficiente para analizar los estados contables.

Finalmente, se presentó una moción para devolver el Balance a la Comisión Directiva, con el objetivo de que sea revisado y presentado nuevamente dentro de los próximos 120 días. La propuesta obtuvo 51 votos afirmativos, 16 negativos y dos abstenciones.

San Lorenzo deberá seguir funcionando sin contar con la aprobación de un presupuesto actualizado y con un balance que todavía necesita ser revisado y respaldado adecuadamente.

Los reglamentos tampoco consiguieron el aval

La Asamblea Extraordinaria tampoco pudo avanzar con la aprobación de los reglamentos del Tribunal de Ética y Disciplina, del Departamento de Peñas y de la Junta Electoral.

La Asamblea de Representantes resolvió la devolución a Comisión Directiva del Balance 24/25, correspondiente a la gestión de Marcelo Moretti. Fue por mayoría y tras una moción del bloque oficialista. Además, se postergó el tratamiento de los reglamentos de Peñas, del Tribunal de… pic.twitter.com/BaPqChNzOW — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 28, 2026

Los representantes plantearon objeciones relacionadas con los tiempos de análisis, la falta de instancias de consulta y algunas diferencias entre las versiones de los documentos que habían circulado anteriormente y las que llegaron para su tratamiento.

Se trata de herramientas importantes para el funcionamiento institucional, especialmente en una entidad que necesita recuperar la confianza, fortalecer sus mecanismos de control y establecer reglas claras para la convivencia entre los distintos espacios políticos.

Finalmente, se resolvió devolver los tres reglamentos a la Comisión Directiva para que sean revisados y eventualmente modificados. La moción consiguió 53 votos afirmativos.

De esta manera, ninguno de los principales documentos incluidos en el orden del día consiguió la aprobación de la Asamblea.

Más allá de los resultados de cada votación, la jornada dejó un mensaje político contundente: existe una importante distancia entre la conducción del club y distintos sectores que forman parte de sus órganos de representación.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo Hernán Zenteno

Además, la postergación del tratamiento del Balance adquiere una dimensión todavía mayor cuando se la relaciona con la delicada situación económica y financiera de San Lorenzo.

Desde hace varios meses, la posibilidad de recurrir a una convocatoria de acreedores aparece como una alternativa que analiza la conducción encabezada por Marcelo Culotta. El objetivo sería encontrar una herramienta que permita ordenar el pasivo, negociar con los distintos acreedores y establecer un esquema de pagos que le dé cierta previsibilidad a la institución, que según se expresó oficialmente, debe cerca de 67 millones de dólares. Uno de los conflictos más importantes es el relacionado con el denominado Fondo Suizo, por el cual San Lorenzo debe afrontar un compromiso cercano a los cuatro millones de dólares. También aparece el caso de Ignacio Piatti, cuyo conflicto judicial mantiene en alerta a la dirigencia pero podría tener una resolución favorable en los próximos días.

La falta de aprobación del Balance representa, por lo tanto, un obstáculo importante dentro de ese camino para concursarse. Los próximos 120 días serán fundamentales para determinar si San Lorenzo consigue ordenar la documentación y generar las condiciones institucionales necesarias para discutir seriamente una salida.

Reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo encabezada por Marcelo Culotta Prensa San Lorenzo

La crisis económica no se limita a los números de un balance. Tiene consecuencias concretas en el funcionamiento cotidiano de San Lorenzo. Uno de los episodios más preocupantes de las últimas semanas estuvo relacionado con los atrasos salariales del plantel profesional. Los futbolistas reclamaron deudas correspondientes a los últimos meses y mantuvieron reuniones con dirigentes para conocer cuándo podrían cobrar el dinero pendiente. Existían compromisos impagos de parte de agosto, septiembre y octubre. Los referentes del plantel solicitaron respuestas: “Queremos cobrar, basta de promesas”, fue la frase que salió desde el vestuario directo a los directivos. Por lo que pudo saber este medio, cobraron todo el mes de agosto lo más grandes y una parte de septiembre los más jóvenes.

La falta de certezas también genera preocupación de cara a la planificación deportiva. El plantel fue nuevamente licenciado desde el último viernes y hasta este martes 1° de diciembre, para encarar los últimos días de entrenamiento, previstos hasta el viernes 4 del último mes de este ajetreado y complejo 2026 cuervo.

El problema alcanza también a otros trabajadores del club. Si bien la situación de los empleados presentaba un escenario diferente al momento de los últimos reportes, se habían registrado dificultades para afrontar los pagos y la necesidad de abonarlos de manera fraccionada.

Rubén Darío Insua, DT de San Lorenzo JUAN MANUEL BAEZ

San Lorenzo cierra 2026 con un balance deportivo preocupante. La inestabilidad dirigencial tuvo su correlato dentro del campo de juego, con cambios de entrenadores, modificaciones constantes en la planificación y un equipo que no logró consolidar una identidad competitiva.

El año estuvo marcado por dos presidentes, cuatro entrenadores principales y dos interinatos. Una rotación que refleja las dificultades para sostener un proyecto deportivo y que terminó afectando la continuidad del trabajo.

Rubén Darío Insua deberá trabajar sobre un plantel que podría sufrir una importante renovación. Entre 15 y 16 futbolistas seguramente vayan a dejar la institución luego del 31 de diciembre de este año y se analiza la posibilidad de promover entre diez y doce juveniles de Reserva y divisiones inferiores.

El entrenador pretende incorporar al menos seis futbolistas para cubrir puestos fundamentales: un arquero, dos defensores centrales, un volante central, un enganche y uno o dos delanteros.

San Lorenzo informa que Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi quedarán en libertad de acción a partir del 31 de diciembre, luego de rechazar las distintas propuestas de renovación realizadas por la Institución.



Ante esta situación, y por considerar que fueron… pic.twitter.com/dSbCRGBDaO — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 24, 2026

Por si fuera poco, en los últimos días, la institución comunicó que Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi quedarán libres el 31 de diciembre, luego de rechazar las propuestas de renovación presentadas por el club.

La dirigencia responsabilizó al representante Patricio Lombilla y anunció que analizará distintas medidas institucionales por su intervención en las negociaciones, con la intención de declararlo “persona no grata”.

Los próximos cuatro meses serán determinantes. La pregunta ya no es solamente cuándo se aprobará el Balance o qué sucederá con la convocatoria de acreedores. La verdadera incógnita es si el Ciclón podrá comenzar a salir de una crisis que golpea todos los aspectos de su vida institucional.