Piatti se entrenó con sus nuevos compañeros esta mañana, en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo

El 2014 los marcó de por vida. A Adolfo Gaich, porque con apenas 15 años dejó atrás su Bengolea natal para sumarse a las inferiores de San Lorenzo. A Ignacio Piatti, porque resultó una de las piezas indispensables en la coronación más grande de la historia azulgrana: la Copa Libertadores. Varios años después, la vida los puso frente a frente por primera vez. Al cabo, para el club fue una mañana de verano con el regreso de dos mimados. El Ciclón ya cuenta con el delantero campeón del Preolímpico y con el volante que regresó de la Major League Soccer. Dos futbolistas con momentos contrapuestos: uno con un futuro europeo cada vez más cercano, el otro con la etiqueta del ídolo que volvió a terminar su carrera donde fue feliz.

Sobraron los abrazos y las presentaciones en la práctica del Ciclón en el Bajo Flores. Piatti volvió tras largas negociaciones y una espera que se extendió por varios años. Gaich, en tanto, se reintegró al plantel junto con Marcelo Herrera tras la participación con el seleccionado Sub 23 que consiguió el boleto a Tokio 2020. El delantero fue el protagonista de una novela del mercado de pases argentino a la que no le faltó ningún condimento. Finalmente, la transferencia récord (alrededor de 14 millones netos para la institución azulgrana) quedó trunca y no fue traspasado al Brujas de Bélgica. De todos modos, Marcelo Tinelli dejó entrever que las negociaciones con el equipo europeo continúan y que volverán a la carga por Gaich para llevárselo en junio.

Marcelo Tinelli presentó a Nacho Piatti como nuevo refuerzo del club

Apenas terminó el entrenamiento del Ciclón, Piatti -posó con la camiseta número 28- fue presentado en la sala de prensa junto a Tinelli, presidente de la institución, y se mostró feliz por el regreso a Boedo. "Yo voy a hablar adentro de la cancha. Vengo a sumar para el grupo y a llevar a San Lorenzo adonde se merece. Física, personal y mentalmente estoy 2.000 puntos, no 10", remarcó. Junto a Sebastián Torrico, el mediocampista será otro de los integrantes del plantel actual que levantó la copa en 2014.

En total, Piatti disputó 73 partidos con la camiseta azulgrana y anotó 19 goles. Tras eso jugó en Montreal Impact, la única camiseta que vistió en la MLS. Tinelli explicó cómo fue la transacción de regreso. "Nacho viene con un contrato por dos años. Lo firmamos hace diez días. Le transferimos al Montreal Impact el 90% de los derechos económicos de Emanuel Maciel, y nos quedamos con un 10% ante una futura venta", dijo el presidente.

A Piatti lo aguardaban para el próximo fin de semana en el club. Pero el volante apareció en la Ciudad Deportiva en la mañana del miércoles y ya se entrenó con sus compañeros. "Desde que llegué, ya sueño con ganar algo otra vez. En la Argentina sólo gané una copa, y fue la Libertadores con San Lorenzo. Conocí hoy a un grupo bárbaro, de muy buenos jugadores, y el sábado tenemos un partido muy importante contra Talleres", dijo. "Cuando uno se siente cómodo en casa, la adaptación se hace más fácil. Ni mi hijo sabía que había llegado ayer (por el martes) al mediodía al país. Hoy me levanté y era el día más feliz, es muy emocionante", añadió.

Piatti, durante su presentación en la sala de conferencias del estadio de San Lorenzo

El futbolista de 35 años que también vistiera la camiseta de Independiente, además de las de Gimnasia y Esgrima La Plata y Chacarita Juniors, donde surgió, viene de jugar en el Montreal Impact canadiense. "Estoy muy orgulloso de tener a un jugador como Nacho en el plantel. Creo que tenemos equipo para ganar la Copa de la Superliga y para avanzar a copas internacionales, y también para ilusionarnos con un muy buen segundo semestre", enfatizó Tinelli.

El regreso de Gaich

Gaich, por su parte, hizo movimientos regenerativos después del viaje desde Colombia. Cabe recordar que hace algunos días el atacante estuvo a punto de subir al avión en Pereira, donde estaba disputando el Preolímpico. La idea consistía en un viaje relámpago a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con los enviados de Brujas. Pero todo quedó en la nada. Al menos hasta ahora, porque Tinelli confesó que las negociaciones con la entidad belga continuarán. "Brujas quiere retomar la negociación por Adolfo para llevárselo en junio. En los próximos días vendrán dirigentes de ese club y volveremos a sentarnos a hablar", dijo el presidente.

La cláusula de rescisión que el Ciclón había fijado en el pase de Gaich era de 15 millones de dólares. La oferta inicial se acercó a 11 millones de euros brutos por el pase, una suma que no convenció a la dirigencia de San Lorenzo. En el tira y afloje, luego Brujas se extendió en las cifras, hasta que llegó la reacción inesperada en Buenos Aires. Del pase récord a la intriga. ¿Por qué se cayó la transacción? Tinelli lo expuso públicamente por primera vez: la diferencia estuvo en los bonos por objetivos. "Son personas muy respetuosas con las que tengo una excelente relación. Tuvimos negociaciones cuando estuve en Dubai, pero siempre hablamos de junio. Después vinieron a decir que lo querían hacer ya, querían que Adolfo jugara contra Manchester United en la Europa League", siguió el presidente. "La realidad es que no nos pusimos de acuerdo en los bonos por objetivos cumplidos", resaltó.

Gaich, por ahora, se enfoca en San Lorenzo. "No me dolió irme al Brujas. Hoy ya estoy nuevamente con la cabeza en mi club y más adelante se verá", dijo.