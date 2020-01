Se quedó en Colombia: Gaich finalmente no viajó a Bélgica y Brujas contrató otro delantero Fuente: AP - Crédito: Fernando Vergara

A una las novelas del mercado de pases argentino no le faltó ningún condimento. Finalmente, la transferencia récord quedó trunca y Adolfo Gaich no fue transferido de San Lorenzo al Brujas de Bélgica. ¿Los motivos? Varios, en principio. El último miércoles se supo que el club europeo estaba dispuesto a pagar 17 millones de dólares por el delantero (alrededor de 14 millones netos para la institución azulgrana), aunque no se pusieron de acuerdo en detalles: los bonos por objetivos, los avales bancarios que respaldaran la operación y algunas diferencias por el pago en cuotas. Así, el que iba a ser el pase más caro en la historia azulgrana quedó en la nada.

En el medio, claro, quedó el goleador de 20 años. Gaich estuvo a punto de subir al avión en Pereira, Colombia, donde está disputando el Preolímpico. La idea consistía en un viaje relámpago a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y tras eso volvería para ser parte del cuadrangular final. De hecho, la noticia había sido confirmada por la AFA, que luego se echó atrás. ¿Qué sucedió? Marcelo Tinelli, presidente del Ciclón, le agradeció a la delegación argentina por la gentileza, pero les avisó que todo se había frenado.

Las reacciones no tardaron en producirse. El propio Fernando Batista, DT del Sub 23, lo explicó en radio La Red. "Con Adolfo charlamos en el entrenamiento, en el banco de suplentes. El miércoles a la tarde estaba todo hecho y me dijo Claudio Tapia que le dábamos el permiso para ir a la Argentina y que volviera el viernes. Pero después fui a la habitación y le dije: 'Desarmá el bolso porque te quedás, vamos a entrenar.'". Batista, además, espera que la noticia no haga mella en el rendimiento de un juvenil cargado de ilusiones. "Estaba entusiasmado con ir a Europa, claro. Iba a meterse en el mercado europeo, iba a jugar la Europa League contra el Manchester United. Ojalá que esto no lo afecte porque va a repercutir en el equipo", añadió.

Gaich continuará su carrera en San Lorenzo

Tal como lo describe Batista, uno de los mentores de Gaich, la novela acarreaba historias desde diciembre de 2019, la fecha en la que empezaron los contactos. Luego de varias semanas de charlas -a inicios de año Tinelli conversó con los belgas en Dubai, lugar donde este club realizó una parte de la pretemporada-, ambas entidades comenzaron a negociar en profundidad en los últimos días. Vale recordar que la cláusula de rescisión que el Ciclón había fijado era de 15 millones de dólares. La oferta inicial se acercó a 11 millones de euros brutos por el pase, una suma que no convenció a la dirigencia de San Lorenzo. En el tira y afloje, luego Brujas se extendió en las cifras, hasta que llegó esta reacción inesperada en Buenos Aires. Del pase récord a la intriga. Así, de quedarse el oriundo de Bengolea en la Argentina, el Ciclón deberá mejorar el contrato del cordobés considerablemente.

¿Qué pasará con Gaich? Ahora el goleador sigue concentrado en Colombia con el seleccionado que busca uno de los dos pasajes a Tokio 2020. En este torneo el artillero marcó un tanto en el éxito 2-1 sobre Colombia. Resta esperar qué sucederá en el cierre del libro de pases de Europa, ya que hay varios clubes interesados en el juvenil argentino. El tiempo para incorporar futbolistas finalizará este sábado 1° de febrero y cualquier cosa puede pasar.

Con apenas 23 partidos y 7 goles en la primera del club azulgrana, "Dolfi" desvela a los simpatizantes de San Lorenzo. Es normal: quieren disfrutarlo un tiempo más en el club. Si el centrodelantero permanece en el plantel, en esa posición Diego Monarriz contará además con Adam Bareiro, Nicolás Fernández y los juveniles Alexander Díaz y Mariano Peralta Bauer.

Después de este episodio, el malestar en San Lorenzo es visible. Entienden que la forma de obrar de Brujas fue, cuanto menos, desprolija. Dentro de este juego, a los belgas poco parece importarles tras haber desestimado el fichaje: ya aceleraron por Michael Krmencík, un checo de 26 años y 1,90 metro (la misma estatura de Gaich) que pertenece a Viktoria Plzen.