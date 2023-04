San Lorenzo: Rubén Darío Insua y su curiosa reacción con un plateísta luego del agónico gol de Rafael Pérez

escuchar

San Lorenzo derrotó 1-0 a Platense con el último aliento por la 13° fecha de la Liga Profesional 2023. El derechazo de Rafael Pérez treinta segundos antes del final generó un gran desahogo en los hinchas y también en el entrenador, Rubén Darío Insua. Todo el Nuevo Gasómetro celebró con euforia, pero el entrenador primero festejó sin gritar, levantando los brazos, luego masticó bronca y enseguida miró directamente a la platea, hizo el gesto como si estuviera buscando a alguien en particular, a algunos plateístas que, según se pudo escuchar en la trasmisión oficial, le recriminaban mandar al equipo más adelante, atacar con más decisión para conseguir los tres puntos.

Insua destacó el triunfo de su equipo ante Platense pero justificó el rendimiento teniendo en cuenta que el plantel “terminó desgastado por la seguidilla de partidos”, pero que pese a ello sus dirigidos buscaron “siempre” el triunfo. ”El rival estaba fresco, nosotros jugamos como pudimos (San Lorenzo vino de perder como local el jueves pasado ante Fortaleza de Brasil por 2 a 0, en la Copa Sudamericana), no como queríamos”, indicó Insua. El DT añadió que “ellos no tuvieron posibilidades de gol, nosotros fuimos y fuimos y ganamos de forma merecida, porque lo fuimos a buscar. Tuvimos disciplina colectiva para no perder espacios. No nos resignamos ni conformábamos con un empate”.

“Sabíamos que iba a ser difícil tener frescura para pensar, a los jugadores les pesaban las piernas y se notó. Hoy ganamos porque tuvimos un contexto colectivo en el que no regalamos espacios, hicimos un gran esfuerzo para jugar en campo contrario y no nos conformamos con el empate”, afirmó Insua. Y agregó: “La gente empujó al equipo. Era difícil ganar los duelos individuales porque ellos estaban frescos. Agustín Martegani, Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti no van a estar contra Vélez (se recuperan de lesiones). Tenemos una semana larga para descansar y trabajar”, prosiguió el Gallego.

Sobre los reclamos de algunos hinchas mientras el partido iba 0-0, Insua sostuvo: “Es normal la impaciencia de la gente, pero cuando vieron que tenían que levantar al equipo lo hicieron y nos ayudaron, fuimos a buscar la victoria sin mucha imaginación, jugamos como pudimos y no como queríamos, pero ganamos de forma merecida”. Eso sí: dejó una frase irónica sobre algunos simpatizantes: “El 98% de los hinchas se fueron contentos, no todos... Hay que tener cuidado con eso y con las cámaras ocultas. Pero tengo un amigo ahí, en la platea baja, y lo saludé a él”. A ese hincha fue quien se lo quedó mirando, le levantó el pulgar y le preguntó de espalda al banco de suplentes: “¿Estamos bien?”.

Por último, Insua comentó que hay una química entre el equipo y el público. “Nos da una localía fuerte. Competir rápido y ganar es muy importante (por la caída del jueves pasado ante Fortaleza). Pudimos resolver el partido, pese a que Platense es un equipo muy peligroso de visitante”.

