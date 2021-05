San Lorenzo: todos los problemas que expuso el pedido de licencia de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli pidió una licencia como presidente de San Lorenzo. La tercera desde que es parte de la comisión directiva del Ciclón, la primera desde que ganó las elecciones celebradas en Avenida La Plata al 1700 en diciembre de 2019. El empresario y conductor televisivo no especificó por cuánto tiempo. Los malos resultados del equipo, la aguda crisis financiera y un desgaste producto de nueve años en la entidad de Boedo fueron algunos de los desencadenantes. Así de tumultuoso es el presente de una entidad sin rumbo que anda a los tumbos aquí y allá.

La de Tinelli era una decisión que se veía venir y que el mundo San Lorenzo masticaba desde hacía semanas. La última determinación relacionada con el fútbol profesional del presidente ahora licenciado fue la contratación de Diego Dabove como entrenador. La salida de este último tras la caída ante Racing y la temprana eliminación de la Copa de la Liga fue un golpe difícil de asimilar. Tras eso, otro que dio un portazo fue Hugo Tocalli, ex miembro de la secretaría técnica. Y la estocada final la entregó Rosario Central, que eliminó al Ciclón de la Copa Sudamericana en el Nuevo Gasómetro. Sí, no deja de ser un detalle importante para este barco sin rumbo que es San Lorenzo: todavía le quedan dos compromisos en una competencia en la que ya no jugará por nada (12 de Octubre, en Paraguay, y Huachipato, en Chile).

¿Cuáles serán los pasos a seguir tras este cimbronazo? Una vez que la comisión directiva acepte el pedido del presidente, al mando quedará el vicepresidente primero, Horacio Arreceygor, secretario general de Satsaid, el sindicato de empleados de la televisión. Y lo acompañará Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte y actual vicepresidente segundo. Otro hombre de peso en esta estructura es Carlos Rosales, el tesorero. “Hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos”, dijo el empresario que sin embargo mantendrá su cargo de presidente de la Liga Profesional.

Marcelo Tinelli, presidente del Ciclón, pidió la tercer licencia desde que es dirigente de San Lorenzo y recibió críticas de la oposición archivo

A Tinelli le esperan semanas ajetreadas con el lanzamiento de su programa “La Academia” de ShowMatch, que le insumirá buena parte de sus energías. “Mi vuelta me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo e impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”, aseguró.

Por otro lado, algunos socios de San Lorenzo le hicieron llegar a este medio una charla que mantuvieron con Tinelli vía WhatsApp. “Siento que he dado todo y que voy a volver rápidamente. Hoy tengo que dedicarme a mi familia que no está pasando por un buen momento, principalmente la mamá de mis hijos (NdR: Soledad Aquino). Y ahí estaré”, sostuvo.

Oscar Romero jugando ante Godoy Cruz; los contratos elevados suyos y de su hermano, uno de los puntos a analizar de cara al futuro de San Lorenzo Mauro Alfieri - LA NACION

La crítica de la oposición

El panorama político interno del Ciclón vive horas calientes. César Francis, único dirigente opositor de la actual Comisión Directiva, pidió la convocatoria a “elecciones anticipadas” después de lo que consideró la gestión “antidemocrática y personalista” de Tinelli. “La semana pasada voté en contra del balance por estar viciado de nulidad; lo mismo con la convocatoria a Asamblea que se iba a desarrollar hoy (por ayer). No es casualidad que esta haya sido la última postal del presidente del club. Es imperioso llamar a la unidad de toda la oposición y también a aquellos que forman parte del oficialismo y no comparten un modelo autoritario y sin acceso a la información. Debemos reconstruir el club y el desafío es enorme. La situación general es preocupante”, explicó Francis a LA NACION.

Desde la oposición consideran el accionar de Tinelli como “una enorme falta de compromiso” hacia los socios, que lo consagraron presidente con el 80 por ciento de los votos en una elección con récord de participantes en diciembre de 2019. Además, desde la oposición azulgrana le aseguraron a este medio: “El pasivo de San Lorenzo se acerca a los 56 millones de dólares. Es poco claro lo de los balances, las malas ventas y los cheques rechazados”.

La tercera licencia

Desde la llegada a San Lorenzo en 2012 junto con Lammens, es la tercera vez que Tinelli solicita una licencia. La primera resultó en 2014, luego de la caída del Ciclón ante Independiente del Valle (Ecuador) en una Copa Libertadores que finalmente el club de Boedo terminaría celebrando. Allí también adujo problemas personales y el compromiso que le demandaría ShowMatch, su programa. En total, fueron nueve meses. La segunda se dio en 2017, por recomendación de su médico. Había sufrido un “pico de estrés”, explicaron. “Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo”, remarcó. Aquella vez se alejó de Boedo por 18 meses y también dejó la vicepresidencia de selecciones nacionales.

La apuesta de Tinelli de designar a Diego Dabove como DT no le salió bien a San Lorenzo FOTOBAIRES

Ya en la previa de las elecciones 2019, en plena campaña, Tinelli había asegurado en una entrevista con LA NACION: “Soy de delegar mucho. Yo no estoy preparando el programa a las 2 de la tarde ni mirando cómo ensayan las parejas. En la empresa ya delegué bastante; nosotros exportamos contenidos internacionalmente y yo ni viajo ni estoy en los festivales. Y en San Lorenzo, marcando las bases firmemente, me parece que hay equipo para hacerlo. Cometimos errores, como todos, pifiamos mil veces, pero creo que los logros también han sido importantes. Ahora, quedarnos en el pasado me da pereza, tenemos que trazarnos un plan estratégico con los nuevos sueños de San Lorenzo. Por eso hablo mucho de la vuelta a Boedo. Mejorar la relación con la comunidad, porque tenemos que consolidar nuestro trabajo social”. Un año y medio después, el panorama se modificó por completo.

Leandro Romagnoli pasó de integrar la secretaría técnica a "dar una mano" y dirigir al equipo ante Rosario Central, por la Copa Sudamericana; su futuro es una incógnita LA NACION/Mauro Alfieri

En cuanto al futuro inmediato de San Lorenzo, el horizonte luce desolador. Se piensa en un manager y en un nuevo director técnico. Eliminado de todas las competencias, recién volverá a competir en el torneo doméstico tras la Copa América. En el plantel hay futbolistas con contratos muy elevados y en dólares. Desde las entrañas del club argumentan que es tiempo de “sincerar los números” hasta que las cuentas se pongan en orden.

Por supuesto, eso llevaría a bajar las pretensiones y a tomar un camino similar al de Independiente, que trata de rebuscárselas con un plantel más austero en relación a otros tiempos. Jugadores de renombre como Fabricio Coloccini, Fernando Monetti, Diego Rodríguez y Lucas Melano tendrían su destino fuera del Ciclón. Habrá que ver qué sucede con los hermanos Ángel y Oscar Romero, cuyos contratos económicos se acercan al 30% del presupuesto del equipo. En el medio, Tinelli volvió a alejarse. La tormenta no cede y el barco azulgrana sigue golpeando contra las olas.