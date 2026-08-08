San Lorenzo vs. Huracán: horario y TV del partido de este domingo 9 de agosto

En el medio de una jornada marcada por los homenajes a Lionel Messi en todas las canchas del fútbol argentino a raíz del fallecimiento de su papá Jorge este sábado, San Lorenzo y Huracán afrontan el Interzonal de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Se miden en el Nueva Gasómetro desde las 15 (horario argentino) para darle forma a una nueva edición del “clásico de barrio más grande del mundo” que encuentra al Globo con mejor presente. El encuentro se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

A su vez, el juego se puede ver en vivo por televisión en ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online a través de Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente, tener una suscripción activa y haber contratado el “Pack Fútbol”.

San Lorenzo vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 9 de agosto.

: Domingo 9 de agosto. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Darío Herrera.

San Lorenzo vs. Huracán: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium y TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

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El Ciclón, que viene de perder 1 a 0 con Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se mantiene en el 13° lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con tres puntos en sus primeras tres presentaciones, producto de una victoria y dos derrotas. El Globo, por su parte, está noveno en la zona B con cuatro unidades (un triunfo, en empate y una caída). En la última jornada empató 0 a 0 con Atlético Tucumán como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Entonces, Huracán se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Tomás Adolfo Ducó por un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. El antecedente más reciente en el Bajo Flores es del 30 de agosto de 2025, por el Clausura de ese año, en un partido que finalizó 0 a 0.