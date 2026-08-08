La AFA determinó los homenajes que habrá por la muerte de Jorge Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que, como homenaje a Jorge Messi, se realizará un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol local. El padre del astro del fútbol tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario, Santa Fe, por complicaciones con su salud.

“El día de hoy lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi. En su memoria, la AFA ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino”, expresaron en un comunicado publicado en redes sociales.

El comunicado de la AFA

También decretaron que los jugadores, el cuerpo técnico y el plantel arbitral usarán un brazalete negro durante los encuentros, y que las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media asta en señal de duelo hasta el viernes 14 de agosto.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”, expresaron desde el organismo en un comunicado.

Jorge Messi, Celia Cuccittini y Lionel Messi (Foto: Redes Sociales)

La medida fue anunciada a través de la cuenta de la Liga Profesional de Fútbol argentino, donde también brindaron sus condolencias a la familia: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! El fútbol argentino homenajeará a Jorge Messi. Que en paz descanse", expresaron.

El padre del Diez permanecía enfermo hace tiempo, algo que fue confirmado por la familia Messi durante el último Mundial. Fue luego de que surgieran falsas noticias de su fallecimiento tras el encuentro de la albiceleste contra Argelia por la fase de grupos. La familia desmintió las versiones y publicó un comunicado donde sostuvo que Jorge Messi atravesaba una situación de salud y que se encontraba en recuperación bajo seguimiento médico.

Entre otras cosas, Jorge Messi tuvo un rol fundamental en el traspaso de Lionel hacia el Inter Miami Instagram @jorge.sole

Tras el triunfo frente a Argelia, Lionel Messi rompió en llanto y después explicó a la prensa que transitaba un duro momento: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”.

Su padre permaneció varios días en un centro de salud porteño en observación, fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario. Sin embargo, su cuadro de salud se agravó en los últimos dos días durante su internación en un sanatorio de Rosario.

Los primeros homenajes a Jorge Messi se verán este mediodía en los partidos de la Liga Profesional. Atlético Tucumán se enfrentará a Sarmiento de Junín a las 14:45 y, más tarde, la jornada continuará con Deportivo Riestra-Estudiantes de La Plata, Tigre-River y Boca-Vélez. Para la noche jugarán Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia de Mendoza. También habrá partidos de la Primera Nacional, la B Metropolitana, la Federal A y la C Metropolitana.