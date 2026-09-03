San Lorenzo vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 tiene, en el Grupo A, el encuentro entre los dos equipos que marchan en los últimos puestos, San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba. El partido está programado este sábado a las 19 (horario argentino) en el estadio Nuevo Gasómetro y se transmitirá en vivo por televisión a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al choque que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.39 con 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.01.

El encuentro tendrá cara a cara a los dos peores clubes de la zona y así lo refleja la tabla de posiciones porque son el penúltimo y último, respectivamente. En ese contexto, ambos necesitan imperiosamente una victoria para tomar algo de aire y, sobre todo, acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El Ciclón tiene siete puntos producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas y, por diferencia de goles, se ubica 14°. Estudiantes de La Plata, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero tienen la misma cantidad de unidades, pero están por encima suyo por el dividendo de tantos. La T, por su parte, se ubica última con cinco unidades. Ganó apenas una vez, empató las últimas dos veces que jugó y cosechó cuatro caídas. Incluso, hace cuatro encuentros que no gana.

Tanto San Lorenzo como Talleres despidieron esta semana a sus respectivos entrenadores, Néstor Gorosito y Jorge Sampaoli. Del conjunto azulgrana se hizo cargo interinamente Walter Perazzo mientras se busca a un reemplazante para ‘Pipo’. En la danza de nombres están Rubén Darío Insúa, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, Leandro Romagnoli, Gustavo Quinteros y Luis Zubeldía, aunque algunos ya descartaron la posibilidad de asumir.

El elenco de la Docta, en contrapartida, se movió rápido y contrató a Omar De Felippe, un DT sin el renombre de Sampaoli pero que ha sabido hacer funcionar a varios equipos en el fútbol argentino.

Talleres y San Lorenzo se enfrentaron este año en la octava fecha del Torneo Apertura 2026 y empataron sin goles en Córdoba.