San Lorenzo vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo y Unión se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan la recuperación para alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones. El encuentro está programado para las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de perder clásico ante Huracán por 2 a 0, está envuelto en una crisis deportiva y se mantiene en el último puesto de la clasificación general de su zona con tres puntos, misma cantidad que Talleres y Estudiantes de La Plata pero con peor diferencia de gol. El Tatengue, por su parte, se ubica undécimo con cuatro unidades al igual que Newell’s, que está décimo, y que Platense, que está decimosegundo. En la última jornada cayó por 2 a 1 ante Central Córdoba como local.

Unión de Santa Fe quiere estirar la mala racha de San Lorenzo y alejarse de la zona baja de la tabla Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura, en un encuentro que se disputó en el estadio 15 de Abril y que terminó 0 a 0. El antecedente más reciente en el barrio porteño del Bajo Flores, en tanto, es del 5 de febrero de 2024, por la Copa de la Liga, y también finalizó en un empate sin goles.

San Lorenzo vs. Unión: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 15 de agosto.

: Sábado 15 de agosto. Hora : 14.30.

: 14.30. Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo vs. Unión: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 14.30 en el barrio porteño del Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.59 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.