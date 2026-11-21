No faltaron noticias de alto impacto en ­­los diarios del 9 de mayo de 1988. Los títulos contaban el triunfo electoral de Francois Miterrand para un segundo mandato presidencial en Francia, el de Rodrigo Borja sobre Abdalá Bucaram en las elecciones en Ecuador, los pormenores de la visita de tres días de Juan Pablo II a Uruguay, la primera coronación de Gabriela Sabatini en el Abierto de Italia y la de Guillermo Pérez Roldán en Múnich, entre otros asuntos. Pero el hecho del día anterior que conmocionaba a la sociedad argentina no había entrado en ninguna agenda previa: un futbolista había estado a punto de morir en una cancha de primera división. De hecho, que no haya ocurrido fue casi milagroso.

La historia fue revisada más de una vez en las crónicas periodísticas de estos 38 años, y seguirá siéndolo. En estos tiempos, en los que la hipérbole se volvió una forma habitual de comunicar, los adjetivos extremos se vacían de significado por el uso banal, pero aquella vez nadie podía reprochar que se hablara de un hecho dramático. Claudio Hugo Zacarías tenía 23 años aquel domingo; era defensor en el equipo de San Lorenzo que cuatro fechas antes del final del campeonato peleaba por el título con Newell’s y esa tarde visitaba a Instituto, en Córdoba. Unos cinco minutos antes de la hora prevista para el comienzo del partido, al árbitro Juan Carlos Loustau, que caminaba hacia uno de los arcos para revisar las redes junto con sus asistentes Osvaldo Carlomagno y Héctor Acosta, le avisaron que algo anormal estaba sucediendo en los vestuarios. Salió corriendo hacia allá, en medio de un desbande incipiente; los reporteros gráficos acudieron detrás de él. Lo que encontraron al llegar al camarín de San Lorenzo fue algo que no olvidarán. Entre gritos, vidrios rotos y gestos desesperados, Zacarías yacía tendido en el piso, sobre un charco de sangre.

La tapa del diario LA NACION del 9 de mayo de 1988 con la noticia del grave atentado que marcó la vida de Claudio Zacarías

La onda expansiva de una bomba de estruendo había hecho añicos un vidrio que no estaba bien fijado al marco de una ventana. La escena sugería que había sido arrojada por alguien desde fuera, después de forzar una de las chapas que sellaban las rejas protectoras de un pasillo lindante con el vestuario. Debajo de esa abertura estaban vistiéndose Zacarías y sus compañeros Darío Siviski, José Luis Chilavert y Sergio Marchi. Este último logró saltar hacia un costado, el arquero paraguayo se protegió y Siviski se puso de espaldas, pero Zacarías no tuvo tanta suerte: una sección considerable del vidrio roto fue a parar a su axila izquierda y le provocó un corte profundo. “Estábamos en el campo –relata hoy Alejandro Pagni, fotógrafo enviado a Córdoba ese domingo por la revista El Gráfico- con mis compañeros Gerardo Horovitz y Víctor Saavedra, junto con Loustau. Al oír el estampido salimos eyectados hacia el pasillo de acceso y pasamos cerca de los vestuarios hacia la calle. Era todo un desconcierto terrible, recuerdo a Chilavert y Giunta a medio vestir, el Bambino Veira totalmente desbordado. La antesala del vestuario era un caos. Corridas, gritos, empujones. La calle también era un descontrol”.

Claudio Zacarías, hoy, a 38 años de aquel ataque que casi le cuesta la vida Pilar Camacho - LA NACION

Todo lo que sucedió a partir de ese instante fue, naturalmente, caótico. El jugador herido, hijo del entrenador de boxeo Santos Zacarías (el día anterior había estado en la esquina de su pupilo Juan Martín Coggi, que noqueó en el segundo round al surcoreano Sang Ho Lee en la defensa de su corona mundial de los welters juniors en Roseto degli Abruzzi, Italia), sangraba profusamente mientras quienes lo rodeaban buscaban ayuda. Desesperados, uno de los médicos de San Lorenzo, Hugo Lobbe, y el kinesiólogo Juan Mendoza le aplicaron un torniquete.

Unos 25 minutos tardó en llegar un vehículo policial que lo llevó al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa. El doctor Lobbe les contaría más tarde a los cronistas que si se hubiera demorado cinco minutos más, el jugador habría muerto allí mismo, desangrado. Zacarías fue operado dos veces durante el transcurso de ese día. En la primera angustiosa intervención, después de que el jugador perdiera casi tres litros de sangre, se le suturó y limpió la herida y se buscó compensarlo hemodinámicamente; en la segunda, ya en el Hospital Español, se trabajó para que recuperara la sensibilidad y la movilidad en el brazo izquierdo, porque los vidrios le habían seccionado nervios en esa zona. Sólo después de esa segunda operación, Lobbe pudo asegurar que la vida del futbolista ya no corría peligro, pero también que le esperaba un posoperatorio difícil y prolongado (“Entre seis meses y un año”, estimaba esa misma noche) y que la continuidad de su carrera en el fútbol profesional era incierta.

Desde las tribunas de Alta Córdoba, entre hinchas que debieron bajar las banderas y volverse a casa por un partido suspendido, el estupor y la indignación se propagaron con velocidad al resto de un país hastiado por una larga sucesión de hechos de violencia en las canchas. Pero esta vez la gravedad de lo que había ocurrido fue demasiada para dejarlo pasar en silencio; cuatro días más tarde, reunidos en asamblea, los futbolistas profesionales decretaban un paro que dejó vacías las canchas durante el fin de semana siguiente. Paralelamente, en los despachos policiales y en los tribunales se abrían investigaciones que con el paso del tiempo iban a perderse en casos nunca esclarecidos del todo, pese a que unos meses después dos barrabravas de Instituto, Héctor Félix Morán y José Antonio Solís, fueron procesados y se les dictó prisión preventiva.

Zacarías estuvo 23 días internado en Córdoba. Se mareaba y a veces se caía al querer levantarse de la cama. En junio, una avioneta sanitaria de la gobernación de Córdoba lo llevó de regreso a Buenos Aires, y la rehabilitación continuó en su casa. Desesperanzado, veía apagarse sus posibilidades de volver al fútbol, pero otro cirujano, Héctor Giocoli, le aseguró que había esperanzas fundadas de recuperar su vida de jugador. Esa apuesta se concretó con otra intervención quirúrgica, en agosto. La operación, que duró 12 horas, reconstruyó parte del brazo con injertos de piel tomada de otras partes del cuerpo. La recuperación fue dolorosa y lenta, pero semana a semana había progresos.

Claudio Zacarías, hoy, en el Nuevo Gasómetro: "Fue el momento más triste de mi vida", recuerda sobre aquel incidente Pilar Camacho - LA NACION

Doscientos ochenta días después de aquella pesadilla, Zacarías volvió a jugar un partido oficial. Fue en la tarde del domingo 12 de febrero del año siguiente, en el Monumental; River, dirigido por César Luis Menotti, le ganó 1 a 0 a San Lorenzo, todavía conducido por Veira. Llevaba un vendaje en la muñeca izquierda que desde entonces lo acompañó hasta su último día en las canchas. Hoy, con 62 años, las imágenes de aquel domingo siguen sin abandonarlo. “Lo recuerdo todos los días. Fue el momento más triste de mi vida y el que la cambió por completo. Una pesadilla de la que no puedo apartarme nunca. Conservo las imágenes de ese día como si fuera hoy”, cuenta a LA NACION.

“Yo me desangraba y todos estaban ahí sin saber qué hacer. Pero el Negro Mendoza fue quien me paró la hemorragia. Él fue el que me salvó. Después me acompañó en el carro policial y estuvo conmigo desde el primer día de rehabilitación hasta el último, hasta que volví a jugar. (La del kinesiólogo Juan Mendoza es una increíble historia aparte. Llegó a atender a Maradona y a Messi; trabajó con Daniel Passarella cuando el Kaiser ganó un título en México con Monterrey; acompañó a Ezequiel Lavezzi en sus cuatro años en China, y en ese país estaba cuando el Covid-19 empezó a diseminarse desde allí hacia todo el planeta, a fines de 2019. Un día de 1985, Chilavert, ya arquero de San Lorenzo, le pidió que asistiera a un joven llamado Javier Milei, que a los 15 años atajaba en la quinta división del Ciclón, antes de una final con Huracán).

Testimonios de sus excompañeros

“Le salvaron la vida entre el doctor Lobbe y el Negro Mendoza, el kinesiólogo, con los primeros auxilios”, le cuenta a LA NACION Sergio Marchi, defensor del Ciclón que por poco se salvó de terminar herido. “Recuerdo que hacía mucho calor. Volvimos al vestuario después de hacer el calentamiento y cuando estábamos poniéndonos los botines, de pronto se enciende algo que parecía una mecha en el techo y hay un estallido, con una estela de humo. Por reflejo, muchos nos tiramos contra una pared, asustados. Claudio hizo lo contrario, levantó una mano como para atajar o contener algo y ahí se le incrustó un vidrio en la axila. El piso estaba lleno de vidrios rotos. Lobbe y Mendoza desarmaron un paquete enorme de algodón y se lo pusieron debajo de la axila, presionando para parar la sangre. Después todo fue caótico. Lo sacamos en camilla por un pasillo, lo subimos a un camión de la policía. No sabíamos si viviría o no. Los jugadores de Instituto también estaban muy shockeados. Fue de las cosas más impresionantes que viví en mi carrera”, recuerda quien actualmente es secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados y titular de FIFPRO, el sindicato de jugadores a nivel global.

Sergio Marchi se cambiaba cerca de Zacarías cuando estalló la bomba en el vestuario Archivo

Y agrega que aun en medio de aquel caos había quienes dudaban: “La gente creía que estábamos especulando, que no queríamos entrar en la cancha. Lucho Malvárez -marcador de punta uruguayo- puso contra la pared a un dirigente de Instituto que nos cuestionaba. Salimos de la cancha unas cinco horas más tarde, imaginate cómo estaba mi familia al enterarse de la noticia. Claudio tuvo la fortaleza de resistir y además en Córdoba había muy buena medicina. Si eso hubiera pasado en un lugar más remoto, habría ocurrido lo peor”.

Walter Perazzo, goleador de ese equipo, todavía tiene grabados los detalles de esos momentos terribles. “Fue unos minutos antes de salir a la cancha. Yo estaba lavándome la cara y de pronto siento un ruido, veo como un relámpago por un vidrio que estaba en la parte alta de la pared del vestuario, que daba a un pasillo. Sonó como una bomba, pero no teníamos ni idea de lo que había pasado. Me doy vuelta y veo que los vidrios rotos habían caído encima de Zacarías y de Chilavert, que estaban sentados justo abajo. Zacarías salió corriendo, gritando, y de frente no se le notaba nada, pero cuando pasó corriendo de espaldas vimos que tenía un tajo impresionante en el brazo. Lo acostaron en una camilla y los médicos lo atendieron urgentemente. Fue una situación tremenda, tensa, un miedo y una incertidumbre que no me olvido más”.

Claudio Zacarías, 38 año después de sufrir una brutal agresión Pilar Camacho - LA NACION

El regreso y aquel gol a River

La carrera de Zacarías en San Lorenzo continuó durante algunos años más y tenía reservada un día de reivindicación plena. Fue en otro domingo, esta vez uno nublado, el 8 de diciembre de 1991, otra vez frente a River, pero en la cancha de Vélez; el Ciclón, ahora en la versión de Fernando Areán, llevaba ocho años sin ganar ese clásico siempre adverso, al que aquel equipo millonario, conducido por Daniel Passarella, llegaba con la posibilidad de consagrarse campeón esa misma tarde. A los 31 minutos del segundo tiempo de un partido tosco, el zurdo Zacarías cruzó la mitad de la cancha en la banda izquierda con la pelota dominada, levantó la vista y le apuntó al arco. La pelota se incrustó en un ángulo del arco del sorprendido Angel Comizzo. El 1 a 0, después rubricado por otro gol, de Roberto Totó García sobre la hora, postergó unos días los festejos de River.

“Volver a jugar fue un logro personal, un reto que tenía que cumplir. Fue como volver a nacer y una felicidad tremenda, porque lo había conseguido teniendo en contra lo que casi todo el mundo decía. Creo que solamente mis viejos y yo estábamos seguros de que podría volver al fútbol. Los estudios que me hacían en el brazo decían que no iba a poder. Pero yo sabía que iba a lograrlo. Cuando estaba tirado en la cama en Córdoba, al despertarme al día siguiente, mi hermano me mostró los diarios en los que los médicos decían que ya no podría volver a jugar. Entonces le pedí que me trajera al médico. Cuando vino, le dije: ‘No hable, no opine, no diga que yo no voy a poder volver porque sí voy a poder. Me voy a curar. Y usted va a quedar mal, se va a equivocar’”.

Cuarenta días después del tormentoso domingo cordobés, nació la primera hija de la familia Zacarías. “Como todos decían que lo que había pasado fue un milagro, ese fue el nombre que le pusimos. Milagros”. Hoy, el exjugador (se retiró a los 30 años después de pasos por el fútbol turco, Unión y Talleres de Remedios de Escalada) trabaja con las divisiones inferiores de Lanús. Del incidente le quedaron secuelas físicas. “Me dejó una mano que apenas puedo usar –explica-. Tengo solamente un poquitito de movimiento en la ‘pinza’ entre el pulgar y el índice. No me quedó, casi, sensibilidad en el brazo ni en la mano, y tengo muy poca fuerza con ellos”. Las demandas que entabló a Instituto, al gobierno de Córdoba y a la AFA se dilataban sin resolución hasta que una tarde fue al despacho de Julio Grondona, que, como era habitual en él, arregló todo con un telefonazo. “Me hizo cobrar algo de lo que me correspondía, al menos”, cuenta. Tal vez era lo de menos para un hombre que ya le había ganado a la muerte.