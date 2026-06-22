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El entrenador Gustavo Álvarez renunció al cargo en San Lorenzo en el comienzo de la pretemporada
El día en que el plantel debía arrancar los trabajos con vistas al Clausura, el cuerpo técnico no apareció por diferencias con el nuevo presidente, Marcelo Culotta
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LA NACION
Gustavo Álvarez dejó de ser el directo técnico de San Lorenzo este lunes, cuando el plantel debía retomar los entrenamientos para el arranque de la pretemporada con miras al torneo Clausura. Walter Perazzo se hace cargo del equipo en el regreso a las prácticas, que se da durante esta mañana.
El DT de 53 años había llegado al Ciclón en marzo pasado, tras un exitoso paso por el fútbol chileno, al ser campeón con Huachipato y Universidad de Chile. Bajo su conducción, el equipo azulgrana quedó al margen en su grupo en la Copa Sudamericana, llegó a los octavos de final del Torneo Apertura donde fue eliminado por River en los penales y construyó una estilo de juego reconocible, aunque sin que se trasladara a los resultados.
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