San Marino vs. Bielorrusia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Marino y Bielorrusia, correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones, se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el Stadio Olimpico di Serravalle, ubicado en la ciudad de Serravalle.

El presente de los seleccionados

San Marino afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Albania en su última presentación. Por su parte, Bielorrusia llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Finlandia en su último encuentro oficial.

Estadísticas del cruce

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a resultados recientes: mientras que el conjunto local busca cortar una racha negativa, el equipo visitante llega tras sumar de a tres. El historial y el rendimiento en este certamen muestran a un Bielorrusia que intentará imponer condiciones fuera de casa frente a un San Marino que hace valer su localía en el Estadio Olimpico di Serravalle.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este partido es fundamental para consolidar sus aspiraciones dentro del grupo C1. Bielorrusia busca mantener la inercia positiva tras su último triunfo, mientras que San Marino trabaja para sumar unidades vitales en la tabla de posiciones de la competencia.