San Martín de Tucumán era el mejor equipo de la Primera Nacional hasta que el coronavirus paró la pelota. El club se siente perjudicado por la decisión de la AFA de definir los ascensos en la cancha, mientras que los descensos se cancelaron en los escritorios. Fuente: FotoBAIRES

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 00:10

"Están ascendidos". Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán , escuchó a su interlocutor, un hombre poderoso en el organigrama de la AFA . El país recién se acostumbraba al coronavirus y el fútbol era terreno fértil para las especulaciones, como esa que decía que el torneo de la Primera Nacional se daría por terminado y ascenderían los tucumanos (líderes de su zona) junto con Atlanta (punteros de la otra) o Defensores de Belgrano (segundo en la tabla general). "Pero ustedes, seguro", insistió el interlocutor. El dirigente tucumano encendió la radio. Marcelo Achile , presidente de Defensores de Belgrano, decía lo mismo que le habían contado a Sagra. En San Miguel de Tucumán, donde transita la cuarentena, el hombre se alegró.

Sin embargo, no quiso festejar. Por más que desde las redes sociales instaban a celebrar por el regreso a la máxima categoría después de un año, la comisión directiva de San Martín frenó la euforia con un comunicado. El tiempo le daría la razón: la AFA decidiría, a través de su comité ejecutivo y por unanimidad, que los ascensos se definieran en la cancha. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? No se sabe. ¿Por qué el premio deportivo se dirime en el césped cuando los descensos se resolvieron en los escritorios? Tampoco se sabe.

Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, dice que su club se ha ganado el ascenso a la primera división porque "el torneo de la Primera Nacional está terminado" y enfrenta a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Esta última pregunta es la que hizo que Sagra, de fluida relación con los dos hombres más fuertes de la AFA (Claudio Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, su mano derecha) saliera a enfrentarlos en público. "Si se aplica el mismo criterio para los ascensos y los descensos, como debería ser, nosotros estamos ascendidos", asegura en una charla con LA NACION. "Hubo más llamados y, evidentemente, consiguieron que la temporada se siguiera jugando pese a que la declararon concluida", continúa Sagra. No quiere profundizar, pero es fácil intuir que se refiere a aquellos equipos que tendrán la posibilidad de ascender si es que el torneo se reanuda con el premio gordo de dos lugares en la flamante Liga Profesional. Algunos de ellos, además, tienen dirigentes con peso específico como Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) o Sergio Massa (Tigre).

"El reglamento es claro. Había dos descensos y dos ascensos. Si se continúa se tiene que respetar lo escrito", recuerda este empresario del juego a quien algunos asocian con Daniel Angelici, ex presidente de Boca. "Es mentira. Nunca arreglé nada con él", se despega Sagra, quien sin embargo sí admite que suele compartir partidas de poker con el amigo de Mauricio Macrri cada vez que deja el Jardín de la República para venir a Buenos Aires. El coronavirus también las suspendió.

Una imagen de la tribuna popular de San Martín: el estadio siempre está repleto Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

"Si el torneo terminó, ¡chau! Nos corresponde el ascenso. ¿Por qué castigás al que está arriba y premiás al que está abajo evitándole el descenso?", se pregunta Sagra. Los tres presupuestos más altos de la segunda categoría son los de Tigre (que tiene el ingreso extra que le da participar en la Libertadores), Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán. Entre plantel, cuerpo técnico y gastos varios, el Santo tucumano paga $12 millones al mes. Pero su principal ingreso no es la TV (recibe, como todos los clubes, $2,4 millones mensuales), sino los socios y los hinchas que pueblan su estadio. Sin fútbol, la cancha está vacía. Y la tesorería también.

Si el torneo terminó, ¡chau! Nos corresponde el ascenso. ¿Por qué castigás al que está arriba y premiás al que está abajo evitándole el descenso? Roberto Sagra, presidente de San Martín (Tucumán)

El escenario es un combo fatídico. "Estábamos ordenados y vamos a la quiebra", presagia Sagra, que admite un buen pasar económico, pero que no puede hacerse cargo de todos los gastos del club. "Quitar los descensos desobliga a muchos clubes, pero ganar los ascensos en la cancha obliga a San Martín de Tucumán. ¿Por qué?", protesta. Sagra ya sabe que será casi imposible mantener al mejor equipo de la segunda división. Las buenas actuaciones de algunos futbolistas, además, llevaron a que los clubes de primera que los habían prestado, ahora los reclamen a partir del 30 de junio. ¿Extender sus préstamos hasta fin de año? Dependerá de la buena voluntad de los clubes de la categoría superior.

Así, en caso de que tengan que volver a jugar para ascender, lo más probable es que San Martín lo haga con un plantel de menor jerarquía. Sagra no duda: "El campeonato está desvirtuado". Tampoco se arrepiente de las notas periodísticas. Ni de haberles avisado a sus colegas de la Primera Nacional que iba a luchar para revertir la decisión de la AFA. "Si no decía nada se terminaba jugando con San Martín fundido", avizora. Y añade: "Tengo que poner un límite".

El presidente de San Martín de Tucumán pudo haber dejado expuesta a la actual conducción de la AFA en la Asamblea del martes, pero decidió sumarse a la aclamación y sumarse a la "lista de unidad" que, con Tapia a la cabeza, conducirá el fútbol argentino hasta 2025. "Apelo a los dirigentes que entran. Yo soy un hombre del deporte y de la Argentina. Quiero que esto lo solucione el deporte y que se resuelva en mi país", dice Sagra. ¿Entonces, para qué presentó el reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a través del abogado Daniel Crespo? "Lo hicimos porque tengo la obligación de no dejar vencer los plazos. Si no se resuelve en el fútbol y en la Argentina, veremos. No sabemos si vamos a accionar en el TAS", duda Sagra. En rigor, San Martín de Tucumán tiene 10 días para fundamentar el reclamo que presentó en Suiza. Y hasta podría ampararse en el coronavirus para pedir 15 días más, lo que da un plazo total de casi un mes para seguir adelante en los tribunales deportivos o desistir de la causa.

El hombre que hace unos días impidió un banderazo en su club sabe que hay en juego cerca de $200 millones, el ingreso televisivo de dos años en la Liga Profesional (en 2021 no habrá descensos). Enfrentarse a Tapia y Toviggino, los hombres que lo hicieron asambleísta y que lo consideraban "tropa propia" hasta hace unos meses, es un efecto colateral que vale la pena correr. Tampoco le importa el apoyo explícito que 31 de los 32 clubes de la segunda categoría le dieron a "su" comandante. Siente que a su equipo lo perjudicaron en los escritorios, allí donde otros fueron beneficiados. El lugar donde, en tiempos de pandemia, el fútbol define sus partidos.